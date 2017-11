Calsina: “tenemos tolerancia cero a los casos de abusos y cualquier tipo de situación que afecte a la dignidad y derechos de los niños y adolescentes”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la ministra de Educación de Jujuy, Isolda Calsina, se refirió a los múltiples casos de abuso y maltrato de niños y adolescentes que fueron descubiertos y denunciados por docentes y directivos de diferentes escuelas públicas, y señaló que la política del Gobierno de Jujuy es tolerancia 0 a estos hechos y la inmediata denuncia de los mismos.

Al respecto, la ministra Calsina expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “cuando hemos llegado a este Ministerio nos reunimos con los supervisores de todos los niveles y le dijimos que tenemos tolerancia cero a los casos de abusos y cualquier tipo de situación que afecte a la dignidad y derechos de los niños y adolescentes, sea bullying, violencia, lo que implique maltrato. Hemos sido muy claros en esto y han visto de parte del Ministerio una actitud de cero protección a cualquier personal, en el caso que estuviera involucrado en casos de esta naturaleza”.

“Además se ha generado una confianza en todo el sistema acerca de la necesidad de cuidar a los niños, del deber y responsabilidad que tenemos todos de cuidarlos como también sean ellos los que rápidamente conozcan y se ocupen de visibilizar la situación y darla a conocer para que actúen quienes deben actuar. Si es una actuación administrativa inmediatamente la hacemos desde el Ministerio y si es una actuación judicial también. Debemos agradecer la celeridad del Poder Judicial por cada vez que llevamos una situación de este tipo han actuado con suma celeridad”.

Agregó “la tolerancia cero se debe a que debemos cuidar a los chicos entre todos, los niños en muchos casos sufren circunstancias indebidas en sus casas, a veces en la escuela, en el trayecto a la escuela, en diferentes ámbitos de la vida, y nosotros los adultos, todos, tenemos que unirnos, ayudarnos entre nosotros a cuidarlos, protegerlos, para que sus derechos se vean ejercidos y ninguno sea vulnerado”.

La ministra explicó que “en los casos donde hemos requerido de una situación de cuidado mayor hemos contado con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Humano, en los casos donde la salud se vio afectada contamos con el Ministerio de Salud, ya que hay toda una conciencia nueva sobre la necesidad de cooperación de todos los actores tanto del Estado como en particular de la escuelas, los docentes, los directores y en verdad creo que cada día más sale a la luz este tipo de situación pero no porque ocurran más ahora sino porque antes se ocultaban y no se daban a conocer por temor a que después no tuviera la respectiva sanción o que el denunciante se veía desprotegido ante una situación de esta naturaleza”.

“Asique estamos por la buena senda y queremos avanzar hacia la prohibición, a que no ocurran los casos de este tipo y que podamos todos como sociedad, entre todos, tener una cultura del cuidado hacia los niños y adolescentes y que no se generen situaciones de vulneración de sus derechos, pero bueno, es todo un esfuerzo colectivo el que debemos hacer, insisto, estamos logrando corregir los casos que ocurren pero no queremos más casos, venimos trabajando en simultaneo en la prevención pero aún nos falta mucho camino por recorrer”.

Calsina instó a que “a todos los que conozcan situaciones de vulneración de derechos de los niños y adolescentes que nos lo hagan conocer, necesitamos cuidarlos, la infancia y adolescencia son etapas de la vida que marcan el futuro de las personas, que condicionan, no la determinan, pero si condicionan, generan huellas dolorosas, difíciles de curar y necesitamos que todas las personas, como comunidad, seamos sensibles a esto y ayudemos a tener infancias y adolescencias felices”.