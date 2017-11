Pruebas Aprender en Jujuy: alrededor de 23 mil alumnos de primaria y secundaria rendirán mañana

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Vanesa Humacata, directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, se refirió a la evaluación que mañana rendirán alrededor de 23 mil estudiantes jujeños de 6° grado y 5° año de escuelas de gestión estatal.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Vanesa Humacata expresó “venimos trabajando directamente con la Dirección de Planificación, vamos a evaluar en la primaria a más de 13.500 estudiantes, en la secundaria a más de 9500. Hay mucha predisposición, ya fueron capacitados el 100% de los docentes, están armados los mapas de cruce, es decir, por ejemplo, docentes del Nacional irán a evaluar a la Normal y viceversa. Es una megalogística, y estamos muy bien”.

“Lo único que nos preocupa es que no todos los directores de la provincia accedieron a su informe 2016, calculo que son 60 directores que aún no vieron sus resultados”.

Consultada sobre las razones por las que no han accedido a los informes, la directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa señaló “no los vinieron a buscar, si no pudieron acceder al sistema por el cual lo habíamos entregado no se acercaron a las oficinas, no consultaron, usamos todos los dispositivos para que les lleguen, capacitamos a supervisores, entregamos la información, hubo un proceso de información muy importante este año con funcionarios y supervisores, asique esperamos que en este Aprender haya mucha colaboración logística, pero necesitamos más interés pedagógico”.

Acerca de los contenidos que se evaluarán este año, indicó “este año en el nivel primario se evalúa 6° grado en Ciencias Sociales y Naturales, en la secundaria 5° año Lengua y Matemáticas. Aclaro que las clases son normales excepto dos escuelas de la provincia: el Bachillerato 2 que tendrá una experiencia de seguridad justo ese día y una escuela primaria que está en definición, pero a excepción de esas, todas las demás tienen clases”.

“Se evaluarán diversos temas y conceptos básicos de los núcleos de aprendizajes prioritarios y en el caso de la secundaria seguimos fortaleciendo matemáticas, vamos a seguir implementando capacitaciones porque es un área donde tenemos deudas tanto el Estado, los profesores, todos nos hacemos cargo de eso”.

Respecto a esto, este diario le consultó a Humacata sobre los ajustes que se debieron hacer tras los resultados del Aprender 2016. “Es importante aclarar que las evaluaciones muestran procesos, y los procesos cognitivos se estructuran y se van planteando culturalmente, es decir cambiar una lógica de pensamiento, de trabajo, institucional, directivos, docentes, estudiantil, puede durar más de un año. No sé si la aguja se moverá el año que viene, ojala que sí se mueva un poco, pero si no se mueve tenemos la tranquilidad que se ha hecho una planificación estratégica en temas y en años específicos de la secundaria y de la primaria para acompañar una garantía de una trayectoria buena, equitativa y se hace con el BEGUP, con comedores escolares, con un Plan Mejora, ya sea con Enseñar por Argentina, tenemos una diversidad de 70 programas, planes y proyectos distribuidos en las escuelas que más lo necesitan de acuerdo a índices estadístico y de acuerdo a los índices de Aprender”.

“Esto nos deja tranquilidad, Aprender nos podrá mejorar la aguja, o no, pero más allá de eso nos estamos ocupando responsablemente en una planificación estratégica que también se hace en cada escuela”.

Para finalizar, expresó que los resultados de estas evaluaciones se conocer en marzo del año que viene, junto con los resultados de las pruebas Enseñar, y ambos resultados se transformarán en insumos para el Pacto Social por la Educación.