“Hay gente que tiene intereses creados en el espacio público, pero el negocio de unos pocos se cortó”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Subsecretario de Fiscalización y Control de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Bruno Jerez, se refirió al reordenamiento de los vendedores ambulantes en distintas ferias y las dificultades que fueron superando debido a quienes se aprovechaban de esta situación y de la necesidad de las personas por querer trabajar.

Además señaló que comenzarán a entregar permisos de venta ambulante durante este mes.

En relación a la organización en ferias de los vendedores ambulantes de nuestra capital, Bruno Jerez indicó en diálogo con el diario JUJUY AL DÍA® que “nos cuesta bastante pero venimos trabajando, en este último caso, hace más de una semana desde el Centro de Monitoreo Comercial”.

“El objetivo del Ejecutivo es crear estos ámbitos donde en fechas importantes, por rubros, puedan venir a lugares como la Vieja Estación, 19 de abril, ferias municipales donde tengamos una venta de gente que realmente necesita vender en ámbitos centralizados como estos y no tenerlos cortando calles y el tránsito en la zona de la ex terminal y microcentro”.

Respecto a las razones por las cuales se dificulta esta organización de los venderos, sostuvo que “hay gente que tiene intereses creados en el espacio público, gente que tiene empleados, 14 o 15 carros, vehículos de alta gama, camionetas 4×4 y hoy le dijimos no, el negocio de unos pocos se cortó, y la necesidad de trabajar de muchos se va a fortalecer, la de familias emprendedoras como las que están hoy en día”.

Señaló que el martes “unos cuantos avivados vinieron a la Vieja Estación y quisieron extorsionar esta feria incentivando a esta gente a que salgan a la calle”, comentó.

“Se acerca fin de año y fortaleceremos ferias como la de Sandoval, Balut, ferias barriales, para que la venta sea permitida, pero la venta de la gente que necesita, de una manera lo más ordenada posible. Hemos demorado 5 camionetas y realizado más de 20 decomisos pero la gente entendió que todos los años se hará esta feria y no se venderá más en la calle”.

Sobre los avances en la organización del espacio público en nuestra capital, y en especial en lo que respecta a la venta en la zona de la ex terminal y el microcentro, Jerez expresó “a partir de noviembre otorgaremos permisos municipales a quienes cumplan con los requisitos para poder vender en la vía pública. Empezaremos en el microcentro y 15 días después en la ex terminal. En esta etapa habrá gente que estará autorizada por el municipio para vender y quienes no cumplan porque, por ejemplo, no vive en la ciudad o tiene un nivel adquisitivo mediano o alto, o trabajo, tendrá que ir a vender a otro sector”.

“Con la creación del Centro de Monitoreo digitalizaremos toda la información y tendremos todo el registro informativo y todos los que venden hoy en la Vieja Estación están totalmente relevados y tendremos identificados a quienes necesiten vender y trabajar. También empezaremos a generar capacitación e inclusive otorgar microcréditos a los vendedores ambulantes”.

Para finalizar comentó cómo se han desarrollado las actividades en la feria organizada para la venta de ofrendas por la celebración del Día de los Fieles Difuntos. “Ha venido mucha gente, calculamos más de 10 mil personas estos tres días, los vendedores, organizados en más de 300 stands, se están quedando sin productos. Hubo tres días de operativos en la zona de la ex terminal y quedó totalmente despejada, y en la Vieja Estación hubo una excelente respuesta de la gente, del vecino que es devoto, religioso en estas festividades, realmente tenemos un resultado muy positivo. Lo que sigue, es proceder a los controles en los cementerios”, concluyó.