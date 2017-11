“La Nueva Terminal fue inaugurada apresuradamente, en un afán de captar votos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Director de Transporte de Jujuy, Jorge Skinner, se refirió a los orígenes de la nueva terminal de ómnibus en cuanto a su funcionalidad y ubicación, y sostuvo que al hacerse cargo la gestión de Gerardo Morales hubo que hacer muchos cambios para poder darle una funcionalidad mejor y es el desafío que presentan para poder lograr una funcionalidad plena.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Jorge Skinner expresó “emitir una opinión sobre la estrategia de la ubicación de la nueva terminal, lo único que podría aportar es una opinión estrictamente personal porque no fue esta gestión ni este director quien inauguró este edificio. Sí podemos decir que es un edificio muy lindo, hay que reconocerlo, es un orgullo, no todas las provincias tienen una terminal como esta”.

“Cuando llegamos en el 2015, yo particularmente entendí que fue un edificio inaugurado apresuradamente porque la realidad esto fue en el 2015 en un afán de querer captar votos donde el entonces gobernador Fellner apresuró los tiempos para poder inaugurar porque venía a visitar la provincia el Ministro Randazzo y todo hacia parecer que necesitaban la foto con el Ministro, su presencia para la campaña”.

Agregó “en esta inauguración es como que se comienzan a hacer determinadas concesiones a las empresas de la provincia y a los servicios nacionales, y los únicos que aceptan, en aquel momento venir a funcionar a medias porque había cuestiones que no estaban terminadas, fueron los servicios nacionales y a las pruebas me remito porque hoy los servicios interjurisdiccionales provinciales siguen tocando avenida Irigoyen y teniendo paradas en calle Iguazú, cuestión que tenemos como gobierno el desafío de poder darle el funcionamiento al 100% a esta terminal, no solo a lo que se refiere al toque de plataforma de todos los servicios sino a los que hubo que hacer para poder terminar como corresponde esta terminal”.

Skinner sostuvo que “teníamos un edificio muy lindo, me acuerdo haber escuchado en algún momento a aquellos funcionarios provinciales con orgullo decir que superábamos en cantidad de plataformas a la terminal de Salta y esto no se trata de competir sino el servicio que podemos y debemos prestarle a la gente en general. Es un lindo edificio, pero con muchas carencias. Era un edificio que tenía escalera de acceso a la plaza seca pero no tenían barandas, no tenía demarcado estacionamiento para personas con discapacidad, no contaba con una rampa de acceso para personas con discapacidad. Son cosas que en los meses fuimos trabajando, dándole mejor funcionalidad y probablemente nos sigan faltando cosas pero de a poco le vamos dando el funcionamiento que debería tener”.

El director de Transporte de la provincia mencionó “como opinión personal sobre lo estratégico de dónde está la terminal, la verdad para muchos lugares del interior es complicado porque bajar en esta terminal y tener que tomar un servicio urbano, taxi o remis para ir al centro o a los hospitales es complicado en costos para el pasajero y en tiempo. La verdad, estratégicamente, esta terminal no sé cómo puntuarla si lo debería hacer del 1 al 10, me parece que en ese sentido le pondríamos una calificación intermedia en lo que hace a la estrategia del espacio físico y el lugar que ocupa”.

“Después es bueno y saludable para San Salvador porque descomprime mucho el tráfico, el tránsito que todos sufrimos todos los días, los embotellamientos, porque tenemos un parque automotor en San Salvador que ha crecido, tenemos muchos autos y una ciudad medio chica, desconozco cuánto creció el patentamiento pero estimo que debe ser importante”.

Sostuvo que “por ese lado, visto que la terminal se cambio de lugar y viene a la zona sur de la ciudad es claramente acertado, pero en parte, debemos entender lo que es para lo que nos transportamos en vehículos y los pasajeros que deben tomar todos los días un colectivo para venir a hacer tramites o por salud a San Salvador de Jujuy y hoy estamos con que aquella concesión que se hizo en el 2015 para inaugurarla los servicios intejuridisccionales siguen en Irigoyen e Iguazú, se siguen sostenido en el tiempo pero lo estamos trabajando, viendo posibilidades y esperemos definirlo pronto”.

Para finalizar, Jorge Skinner expresó “después, la otra mención sobre con lo que cuenta la terminal dentro también tiene que ver con toda esta situación apresurada de su habilitación. Si hacemos memoria cuando se inaugura no había siquiera un estudio de egreso ni ingreso de colectivo ni particulares, se tuvo que resolver rápido, esto venía tan mal manejado que cuando se licitan los locales de la terminal la mayoría quedaron sin oferentes. Hoy estamos sosteniendo lo que recibimos, estamos viendo la posibilidad de ver qué es lo que hace y no hace falta para que cumplimentar con los requisitos que aún no se pudieron cumplir”.

“Por ejemplo esta terminal, a diferencia de la anterior, está lejos de todo, no tenemos un barrio al frente para que los pasajeros puede cruzarse y encuentre una farmacia, no la tenemos, estamos trabajando en eso y hemos trasladado al Colegio Farmacéutico la inquietud para que puedan hablar con sus asociados y pronto tener una farmacia en nuestra terminal”, concluyó.