Horóscopo para noviembre 2017

JUPITER ESTA EN ESCORPIO DESDE EL 10 DE OCTUBRE DE 2017:

Signo fijo de agua (CANCER, ESCORPIO, PISCIS) Regente tradicional DE ESCORPIO: Marte; moderno: Plutón.

Pueden considerarse de los signos más afortunados del año, sin el peso de la influencia obstructiva de Saturno y con el ingreso del planeta Júpiter al signo -después de 12 años- a partir del 10 de octubre 2017 y hasta el 8 de noviembre de 2018 estos nativos disfrutarán de las bondades del llamado benéfico mayor, será un tiempo de grandes oportunidades, excelente para evolucionar, incursionar en negocios, estudiar, viajar, conocer diferentes formas de vida y culturas.

ARIES:

Venus continúa en movimiento retrógrado hasta el 21, de modo que deja para después de esa fecha las compras e inversiones y los compromisos económicos importantes. Este movimiento retrógrado de Venus es excepcionalmente bueno para estudiar las inversiones y compras y para perfeccionar los planes y estrategias financieras; favorece más las actividades subjetivas que las objetivas.

Lo mismo vale para el amor. Un adormecimiento en la relación puede ser «la pausa que renueva» si se sabe llevar. Dale más libertad a tu ser amado. Revisa tu relación y ve en qué se pueden mejorar las cosas.

Tal vez la revisión te haga ver que no vale la pena continuar la relación. En ese caso, sabrás qué hacer cuando Venus retome el movimiento directo el 21 de Noviembre. En este periodo se ponen a prueba muchos matrimonios y romances; se ve el lado oscuro. Estas relaciones o bien se transforman y renuevan en otro plano, o mueren.

Como el mes pasado, la prosperidad viene de hacer prosperar a otros. No es fácil anteponer los intereses financieros de otra persona, pero esto hará magia en tu vida. También es un buen periodo para pagar deudas, reducir gastos y no derrochar (igual que el mes pasado).

Habiendo tanto poder en tu octava casa, este mes de Noviembre también es un buen periodo para deshacerse del exceso de posesiones, basura y rasgos de carácter negativos. Los malos hábitos financieros o amorosos son más fáciles de corregir en este periodo.

Estando Venus en Escorpio, en tu octava casa, muchos Aries vas a prosperar viendo valor donde otros sólo ven basura. Así puede, una empresa con problemas, un trozo de tierra o un artefacto aparentemente sin valor alguno puede producirte beneficios. Hay valor en esas cosas para quienes saben mirar.

La mayoría de los planetas continúan en el sector occidental, o social, Las tendencias que hemos explicado en meses anteriores continúan en vigor: no intentes forzar las cosas ni imponer tu manera de hacerlas. Fluye con la vida. Cultiva el buen talante social y el favor de otras personas; evita las luchas de poder; adáptate a las circunstancias. No es un periodo para lanzarte solo.

Concéntrate en tu profesión y tus ambiciones en el mundo. Deja de lado los asuntos domésticos y familiares por un tiempo; no podrás desatenderlos completamente, pero sí restarles un poco de importancia.

Saturno, tu planeta de la profesión, está retrógrado todo Noviembre 2017; esto no va a detener el progreso profesional, sólo introducirá ciertos retrasos. De todos modos será muy útil y productivo planear estrategias y gestiones en este periodo.

TAURO:

Como el mes pasado, Venus está en movimiento retrógrado (hasta el 21 de Noviembre), la mayoría de los planetas están en el sector occidental y tu Casa VII, la del romance y las actividades sociales, está muy poderosa. Adáptate lo mejor que puedas a las condiciones existentes; intenta obtener el respaldo o apoyo de otras personas antes de actuar en asuntos importantes, y cultiva el buen talante social; ahora has de anteponer los intereses de los demás. El bien te viene a través de otras personas, y si no perturbas el equilibrio ni ofendes a nadie, llegará fácilmente, sin esfuerzo.

Aprovecha el movimiento retrógrado de Venus para aclarar tus objetivos y tu dirección general. También es bueno este período para perfeccionar el cuerpo y las relaciones actuales. Cuando Venus retome el movimiento directo, estarán avanzando el 90 por ciento de los planetas, por lo cual el progreso hacia tus objetivos será rápido.

Este mes no hay ningún planeta en tu elemento nativo, la tierra (sólo la Luna durante siete días). Ya has experimentado este fenómeno en otros periodos del año.

Sé estoico, paciente y tolerante, pero mantén los pies firmes en el suelo. No te pelees con los demás, limítate a exponer tus argumentos prácticos y luego déjalo estar.

El hemisferio superior de tu carta es el más poderoso, y aunque suspiras por el sencillo bienestar doméstico y los valores familiares, la profesión adquiere más importancia. No podrás desentenderte totalmente de la familia, pero sí puedes prestar más atención a la profesión.

Un gran trígono en aire, que dura todo el mes, trae enorme felicidad y progreso profesional. Es cierto que trabajas mucho, pero ves los frutos de tu trabajo.

Si estás soltero, no sólo tienes que equilibrar el hogar y la profesión, sino también la vida amorosa y la profesional, y esto pese a que cada una tira de ti en diferentes sentidos. Descansa y relájate más hasta el 22 de Noviembre.

El amor mejora, pero el movimiento retrógrado de Venus inhibe tu confianza en ti mismo. El 21 ya todo habrá vuelto a la normalidad, y la vida social estará en plena marcha. Estás en uno de los periodos sociales más felices (y activos) del año. Un familiar inicia una relación seria.

Al parecer la familia respalda tus objetivos sociales y podría estar haciendo el papel de Cupido.

Tu juicio financiero es extraordinariamente bueno en este periodo; tienes una aguda percepción para penetrar los misterios de las finanzas, y al instante percibes si es buena o no una compra o inversión. El dinero te llega a través de otras personas: contactos sociales, cónyuge o socios. Alrededor de los días 18 de Noviembre–19 de Noviembre hay un gasto repentino (al parecer relacionado con la profesión) o un contratiempo; es de corta duración y tienes los medios para solventarlo.

GEMINIS:

En general está muy bien, ya has tenido tus vacaciones. Alargar la fiesta ahora estorbaría tu trabajo y tus responsabilidades laborales. La salud y el trabajo son los temas dominantes este mes.

Igual que el mes pasado, el poder planetario está en el sector occidental en abrumadora mayoría. Recuerda el mes pasado, porque la tendencia continúa. Este no es un periodo para crear nuevas condiciones, sino para adaptarse a las ya creadas.

En Noviembre los planetas comienzan a desplazarse esto ocurre de forma gradual, no todo de una vez; a este proceso lo llamamos situación «cúspide». Cuando el traslado haya terminado, el próximo año, volverá a intensificarse la importancia de la profesión y las ambiciones extremas. Mientras tanto, trata de encontrar un equilibrio entre tus deseos de armonía emocional y tus ambiciones externas, entre las responsabilidades domésticas y familiares y las profesionales.

La vida profesional es agridulce este mes. Trabajas mucho y al parecer el jefe es difícil de complacer; tienes la impresión de que las tareas que haces te alejan del trabajo y el objetivo de tu vida; tal vez te dan trabajos que no están en línea con tu objetivo profesional .Persevera de todos modos; la profesión sigue bien encaminada y todas las dificultades son temporales.

La salud es buena y parece importante este mes.

Los programas de salud y de ejercicio van bien, y podrían ser tan interesantes que te distrajeran la atención de la profesión. Los programas de desintoxicación y adelgazamiento van particularmente bien. Hay un gran trígono en tu elemento nativo, el aire todo el mes; recuerda lo que hemos hablado en meses anteriores. Muchos planetas en Escorpio hacen de este un mes excelente para la psicología profunda y la eliminación de adicciones y rasgos de carácter negativos. Descansa y relájate más después del 22.

El amor es activo e importante este mes. Hay dificultades hasta el 22 de Noviembre, debidas a tu dedicación al trabajo; tal vez tu ser amado se siente desairado. Es difícil equilibrar el amor y el trabajo. La entrada del Sol en tu casa del amor el 22 y el movimiento directo de Venus a partir del 21 de Noviembre traen mejoría. Después del 22 habrá muchas oportunidades amorosas para los Géminis solteros, y la relación conyugal de los casados será más romántica. Aumentan las reuniones sociales.

Eres popular, ya que te desvives por complacer a tus amigos y a tu ser amado. Géminis está muy amoroso en este periodo. Las finanzas tienden a continuar como están.

Un eclipse lunar el 20 de Noviembre es amable contigo; afecta principalmente a tu vida espiritual. Si sigues un camino espiritual, o bien cambias de maestro o de programa de meditación; una crisis lleva a nuevo crecimiento. Si participas en actividades benéficas o filantrópicas, harás algún cambio.

CANCER:

Los muchos planetas que hay en tu quinta casa podrían complicar las finanzas (aunque sólo temporalmente), pero al parecer esto no te importa. La alegría de la vida es más importante que el dinero ahora, y te dejas llevar por ella. Claro que podrías gastar demasiado en actividades de ocio.

Este es un mes para el placer personal y la diversión, y de mayor creatividad. Es cierto que tal vez no sepas hacia dónde vas en una determinada relación, pero de todos modos puedes pasártelo bien con tu pareja mientras lo resuelves.

Disfruta de la fiesta ahora Cáncer, porque llegado el 22 vuelves al trabajo. Como el último mes, Continúa centrando la atención y disfrutando del hogar y la familia. Marte continúa en tu Casa IV todo el mes, y sigue siendo un buen periodo para obras pesadas de construcción o renovación en la casa, si son necesarias; aunque sería mejor que las programaras para después del 21 de Noviembre, en que Venus retoma el movimiento directo. Los asuntos de los hijos van bien este mes. Te llevas bien con ellos, mejor que de costumbre, tal vez porque te sientes como un niño y así puedes relacionarte con ellos a su nivel.

Si trabajas en las artes creativas o del espectáculo, tienes un mes fabuloso.

Este mes tenemos elemento agua en abundancia. ¡Qué cambio! Es posible que las personas estén demasiado sensibles y se hieran fácilmente. Ahora se realizan u ocurren muchas de las cosas que has estado recomendando e impulsando todos estos meses. Vuelves a estar de moda.

La mayoría de los planetas están en el sector occidental o social de tu carta, como el mes pasado. Continúa anteponiendo a los demás, cultiva tu buena voluntad y busca consenso en todo lo que haces. Lo bueno viene de los demás, de su buena voluntad. El Cosmos usa todo tipo de instrumentos para traerte el bien; a veces tú eres el instrumento, otras veces son otras personas. Estás en un periodo en que el instrumento son otras personas. Evita todo luchas de poder y la voluntariedad. El encanto triunfa donde fracasa la fuerza bruta.

Es necesario resistir la tendencia a especular antes del 22 de Noviembre; después de esta fecha las cosas están mucho mejor que antes. Se favorece la riqueza mediante la creatividad y los proyectos creativos. Si eres inversor profesional deberías investigar las industrias de juguetes y de juegos, especialmente las empresas con problemas. Las finanzas mejoran considerablemente después del 22. Si buscas trabajo tienes éxito.

El amor se esclarece después del 21, en que Venus retoma el movimiento directo.

Las cosas todavía no están claras del todo, pero más que antes. Abundan las oportunidades de relaciones de tipo diversión y juego. El amor serio necesita tiempo.

LEO:

La mayoría de los planetas están en tu cuarta casa, la del hogar y la familia, es la más poderosa del horóscopo (hasta el 22 de Noviembre); esto indica la necesidad de establecer una vida hogareña feliz y estable, fortalecer las relaciones familiares, crear armonía emocional y sentar las bases psíquicas para el progreso profesional futuro. Puesto que este último tiempo has prestado menos atención a la profesión, el eclipse lunar del 20 de Noviembre indica un cambio en la profesión. Esto lo interpreto en sentido positivo.

Si la situación profesional no provenía de un espacio de armonía y tranquilidad emocional, esto cambiará para acercase más a tu ideal; podría haber cambio de trabajo en la misma empresa o un cambio a otra. Incluso es posible que tomes un camino profesional totalmente diferente, por ejemplo trabajar desde casa o en una empresa o negocio de tipo familiar.

Si naciste en la última parte del signo Leo (13-23 de Agosto), sentirás más fuerte este eclipse; deberás reducir tus actividades unos cuantos días antes y otros tantos después del 20.

Este eclipse lunar señala cambios en tu actitud filantrópica o benéfica; es posible que haya una reestructuración en una organización espiritual o benéfica en la que participas y cambie tu relación con ella; o tal vez cambias de técnica meditativa.

La salud está más difícil en este periodo, de modo que no olvides descansar y relajarte más hasta el 22. La vitalidad, la alegría y la buena suerte retornan con creces después del 22, que inicia uno de los periodos más felices de tu año.

Se repite la situación de agosto, y el centro de atención estará en el placer personal, las actividades de ocio, las aventuras amorosas y la creatividad. Este es un periodo feliz y lucrativo, pero hasta el 22 de Noviembre habrás de pasar por puntos ásperos.

Tus dos planetas del amor continúan retrógrados hasta el 4 de Noviembre.

Pero día a día las cosas del amor se van haciendo más fáciles. Tu planeta del amor (Urano) retoma el movimiento directo el 4, y Venus lo hace el 21. Vuelve la confianza social. Después del 22, el Sol forma aspectos felices con tu planeta del amor, y entonces hay más armonía y unión con el ser amado. Si estás soltero tienes abundantes oportunidades románticas. Igual que en los meses pasados, las aventuras amorosas son abundantes, pero después del 22 hay oportunidad de un amor más serio. Un gran trígono en aire, que dura todo el mes, también trae felicidad y oportunidades en el amor.

La riqueza se dispara después del 19 de Noviembre. Vigila los gastos, eso sí, porque este mes no hay ningún planeta en el elemento tierra (a excepción de la Luna, ocasionalmente). Necesitas el dinero extra porque gastas más en la casa y la familia.

VIRGO:

Aunque Marte está en tu casa del dinero todo el mes incitándote a actuar, correr riesgos y forzar las cosas para que haya ingresos o ganancias, el movimiento retrógrado de Venus en tu Casa III recomienda lo contrario. Refrénate, estudia más las cosas, espera a ver qué ocurre, obtén información, esta es la actitud más sensata. Si no puedes resistirte a especular, hazlo con un pequeño porcentaje de tu cartera o con cantidades inocuas.

O aguanta hasta el 21 de Noviembre, en que Venus retomará el movimiento directo; entonces las cosas estarán más claras. Mientras tanto, ten paciencia. Los ingresos llegan, pero podría haber retrasos. Ocúpate de reducir costos, pagar deudas y sanear tus finanzas. Despréndete del exceso de posesiones que sólo ocupan espacio y estorban. Cuando Venus reinicie el movimiento directo el 21, el 90 por ciento de los planetas estarán avanzando y por lo tanto habrá un progreso rápido hacia tus objetivos, financieros y de otros tipos.

Como en los últimos meses, los planetas están congregados principalmente en tu sector oriental. Continúa tomando la iniciativa (siempre que sea posible) y sigue tu ruta hacia la felicidad; es probable que la opinión consensual no sea la correcta para ti en este periodo; es el momento de ser individualista.

Este mes no hay ningún planeta en tierra, tu elemento nativo, Virgo; esto, combinado con el movimiento retrógrado de Venus, recomienda evitar compras e inversiones importantes. El juicio práctico no está a la altura de costumbre; en el mundo en general vuelven a ser impopulares tus virtudes; tendrás que ser fuerte para ser fiel a ti mismo.

La mayoría de los planetas continúan en tu cuarta casa, la del hogar y la familia, adquiere poder después del 22 de Noviembre. Así, las obligaciones y responsabilidades domésticas van a tener prioridad sobre la profesión; correctamente comprendes que el verdadero éxito profesional es casi imposible si no tienes una base hogareña estable. Ahora es el momento de poner eso en orden.

El movimiento retrógrado de Saturno en tu casa de la profesión (es el único planeta que estará retrógrado todo el mes de Noviembre) indica que hay muchos asuntos profesionales en suspenso y que puedes desatenderlos tranquilamente.

Las relaciones familiares son agridulces ahora. La comunicación con los familiares se ve especialmente difícil hasta el 22. Hay conflictos innecesarios a causa del dinero, la profesión y temas filosófico-espirituales; estos conflictos son temporales. Estando tu planeta de la familia en tu casa doce, las experiencias familiares (buenas y malas) son esenciales para tu crecimiento interior. Es posible que muchos Virgo descubran que habéis tenido una larga historia con algunos familiares, incluso antes de nacer; se manifiestan muchas cosas basadas en experiencias pasadas, de otras épocas.

El amor también es agridulce, pero mejora después del 22.

No hay armonía con el ser amado; cada uno desea hacer cosas distintas y tiene necesidades diferentes. Es posible que desacuerdos financieros compliquen la vida amorosa también. La entrada de más planetas en tu sector occidental mejorará el amor, ya que entonces estarás menos voluntarioso y más propenso a transigir y buscar consenso.

LIBRA:

El gran trígono en aire de que hablamos el mes pasado continúa todo este mes. Recuerda lo que dijimos.

La mayoría de los planetas continúan bajo el horizonte de tu carta, y tu planeta de la familia, Saturno, recibe aspectos hermosos. Es fácil encontrar la zona de agrado emocional; ahora tu tarea es permanecer allí y vivir a partir de allí. Los asuntos familiares son más felices de lo que han sido la mayor parte del año; no son perfectos, pero han mejorado mucho.

Si buscas trabajo, tienes aspectos fabulosos; también son fabulosos en el caso de que busques empleados.

Las finanzas son fuertes todo el mes. Venus retoma el movimiento directo el 21 de Noviembre, y esto es un estímulo más. Este es un mes para aplicar nuevas tecnologías e innovaciones a los asuntos financieros; es un periodo para hacer experimentos y remiendos, ya sea en tu cartera de valores o en tus estrategias. Los programas informáticos y el ordenador también te ayudan en lo financiero. Si eres inversor profesional deberías investigar las industrias de alta tecnología, cosmética, perfumería, telecomunicaciones y moda.

Estando Mercurio en movimiento directo y habiendo muchos planetas en tu tercera casa, la de la comunicación, van bien y son lucrativas las actividades en los sectores de venta, medios de información, enseñanza y escritura; también va bien el comercio. El dinero llega de y a través de amigos y organizaciones a las que perteneces, especialmente después del 22 de Noviembre.

Este es un mes para poner orden en las finanzas, para escribir esas cartas y leer esos libros que has ido dejando para después. Es un mes para viajes nacionales y para aprovechar las oportunidades educativas que se presenten. Para ti, Libra, más que para la mayoría, la información es a la vez poder y dinero.

No hay ningún planeta en el elemento tierra este mes (aparte de la Luna, y eso sólo ocasionalmente), de modo que hay peligro de planes financieros nada realistas. Tus gastos y planes son hermosos en teoría, pero la vida práctica suele diferir mucho de la teoría. Esto es una lección no sólo para ti, sino también para el mundo en general.

La mayoría de los planetas continúan en tu sector oriental, y Marte continúa en tu signo todo el mes. Tienes abundante energía, voluntad y dinamismo para tener las cosas a tu manera, la vida según tus condiciones; ve a por ello, no vaciles. Como el mes pasado, Marte te da atractivo sexual y la energía para destacar en deportes o en programas de ejercicio.

El amor es fundamentalmente feliz, y la persona amada continúa desviviéndose por complacerte. El amor te busca y no es necesario que hagas nada especial. Las amistades van bien este mes, pero mejor después del 22. Llegan amigos.

ESCORPIO:

Las ambiciones siguen intensas hasta el 22 de Noviembre; después de esa fecha, la mayor parte del poder planetario está decididamente bajo el horizonte de tu carta. Estás en una nueva era; es de suponer que has conseguido objetivos profesionales o estás en vías de conseguirlos, y ahora deseas algunos de los frutos del éxito profesional: la sensación de tener una base hogareña, una vida familiar feliz, cariño, sustento, etcétera. Deseas la felicidad afectiva, el respeto en casa y en la familia que debe producir el éxito profesional. Esto no es algo muy fácil de lograr este mes, pero sí puedes comenzar. Estas cosas irán mucho mejor después del 4 de Noviembre, día en que Urano, tu planeta de la familia, reinicia el movimiento directo después de muchos meses de estar retrógrado.

Las cosas continúan a tu favor. Estás fuerte, resuelto, despejado; sabes lo que quieres y en qué dirección vas a ir. El progreso en tu vida es rápido (entre el 80 y el 90 por ciento de los planetas están en movimiento directo este mes). Como el mes pasado, lánzate en pos de tus objetivos, en especial de aquellos que atañen a tu satisfacción y circunstancias personales.

En cuanto a las finanzas, la mayor parte del mes vemos los mismos conflictos que veíamos el mes pasado; pero estos ya se habrán disipado alrededor del 19; a partir de esta fecha estarás en uno de los mejores periodos financieros de tu año (si no de tu vida). Júpiter está elevado y recibe aspectos hermosos del 30 por ciento de los planetas. Ya has dilucidado la contradicción «éxito y dinero»; optarás por ambas cosas; las dos son importantes.

Aunque la profesión es menos importante en este mes, de todos modos va sobre ruedas. Nuevamente hay posibilidades de aumento de sueldo, ascenso, honores y cosas por el estilo. Algunos Escorpio podríais ser elegidos para un alto cargo en la comunidad u organización cívica a la que perteneces con estos aspectos cósmicos suele ocurrir. Los objetivos profesionales y financieros encajan bellamente, se favorecen mutuamente. Tu buena reputación y tu categoría profesional te atraen más dinero. Tus ingresos elevan tu posición. Es un círculo de bienes que se alimenta a sí mismo.

Los activos que posees aumentan de valor. Te vistes mejor y con ropas más caras. Tal vez inviertes en ti: o bien en tu imagen o en tu educación. Ambas cosas son buenas inversiones en estos momentos. Lo interesante es que todo esto ocurre estando la mayoría de los planetas bajo el horizonte de tu carta. Tienes éxito externo, pero anhelas armonía interior.

El amor continúa complicado hasta el 21 de Noviembre. No es que la persona amada no te quiera ni se interese por ti, lo que pasa es que está pensando en su papel en tu vida; aunque se siente ambivalente, sigue estando muy de tu lado, está mucho por ti. Después del 21 llega más claridad. Noviembre es un mes para el crecimiento económico y el placer sensual. Disfrútalo.

SAGITARIO:

El poder que hay en tu signo (después del 19), un gran trígono en aire de un mes de duración y un gran trígono en fuego los días 15 y 16, se ocupan de que este sea un mes próspero, armonioso y feliz. Disfrútalo, Sagitario.

Este mes y el próximo los planetas rápidos estarán en su posición oriental máxima. Esto acrecienta tu independencia, tu valor y tu confianza en ti mismo, aún más que el mes pasado. Aumentan tu poder y tu magnetismo personales. Puedes y debes hacer las cosas a tu manera; aprovecha la oportunidad para construirte una vida maravillosa. Los demás se adaptarán a ti; tienes más capacidad de liderazgo que la habitual. Tienes fe en ti, y eso es una potente palanca para el éxito. Estando el 80-90 por ciento de los planetas en movimiento directo, hay un inmenso impulso hacia delante en tu vida, y el progreso hacia tus objetivos es rápido.

Tu vida espiritual ha sido intensa desde hace unos años; este mes lo es más aún, pues tu casa doce es la más fuerte hasta el 22. Puedes esperar sueños y visiones, abundantes experiencias extrasensoriales y un aumento general de tus capacidades psíquicas. La imaginación está extraordinariamente potente; el principal reto ahora es dirigirla de modo positivo. Este es buen periodo para el retiro y la introspección, para revisar el pasado y considerar el futuro, para limpiarse de culpas, temores, deslices, para confesar el pecado y el error y corregirlos.

En la primera parte del mes la mayoría de los planetas están sobre el horizonte de tu carta, por lo tanto tu interés está muy dirigido hacia el mundo y el éxito externos. Pero el 22 esto ya habrá cambiado, porque los planetas rápidos empezarán a dar energía a la mitad inferior de la carta; irán adquiriendo más importancia los asuntos emocionales y familiares. El éxito no tiene sentido si no te sientes a gusto contigo mismo y con tu vida.

El 22 ya estás muy interesado en la satisfacción personal y el placer sensual. Se hacen realidad tus fantasías sexuales (procura que sean positivas). Este es un mes muy para la «buena vida»; disfrútala pero no te excedas. Está bien gastar en ti, pero no en exceso. Saturno está retrógrado todo el mes y no hay ningún planeta en signos de tierra, de modo que el juicio práctico no está de lo mejor; estudia con más detenimiento todas las compras e inversiones.

El amor mejora día a día. El amor persigue a los solteros en este periodo. Una persona a la que conociste en una función benéfica, en un retiro de meditación o cuando hacías un servicio voluntario (o tal vez la viste en un sueño), ahora entra en tu vida de modo físico y tangible. No necesitas hacer nada para atraer el amor, simplemente no hagas nada para obstaculizarlo.

La imagen y la apariencia personal cambian de modo positivo. Llevas ropa más cara, ropa y joyas de alta categoría; vistes con más elegancia y estilo. Hay probabilidades de viajes al extranjero. Hay ampliación o redecoración de tu habitación o tu despacho (el lugar de la casa donde pasas más tiempo). Tu salud es fabulosa y rara vez has tenido mejor aspecto.

CAPRICORNIO:

El 4 retoma el movimiento directo tu planeta del dinero, Urano; este es un signo positivo para la economía: mejora el juicio financiero y libera los proyectos, negocios y transacciones estancados. El único problema es que no hay ningún planeta en tierra en este periodo, y eso también afecta al juicio financiero. Siendo Capricornio, tu juicio siempre es bueno, pero esto puede afectar al juicio de las personas con quienes tratas, especialmente los amigos; podrían convencerte de hacer compras o inversiones no bien estudiadas; analiza más detenidamente esas cosas. El gran trígono en aire de todo el mes favorece los ingresos, pero también induce un optimismo exagerado. Cuando las personas están demasiados optimistas piden más préstamos o te convencen de endeudarte más. Puesto que el capital ajeno llega con facilidad, hay peligro de excederse en esto. Espera prosperidad este mes, pero ten presente estas advertencias. La prosperidad es mayor aún después del 22.

Como el mes pasado, los planetas avanzan hacia el este. Ciertamente es un periodo para tomar la iniciativa y crear las cosas a tu manera. El mundo se adaptará a ti, no a la inversa. Tú conoces bien este periodo; escucha a los demás, sé amable, pero sigue tu propio camino.

Aunque no se reconocen tus virtudes (tal vez las consideran anticuadas y pesadas), este es un mes feliz para ti. La mayoría de los planetas están sobre el horizonte de tu carta, lo cual te coloca en el cielo de Capricornio, ya que te da el interés, la inclinación y la energía para trabajar por objetivos profesionales. Se están preparando importantes novedades entre bastidores, que deberán manifestarse después del 21, cuando retoma el movimiento directo tu planeta de la profesión; hasta entonces evita tomar decisiones importantes relativas a la profesión. Aprovecha este periodo (hasta el 21) para perfeccionar objetivos, planes y proyectos. Después del 21, ponte en marcha.

Favoreces la profesión a través de tu red de contactos, siendo activo en organizaciones, conociendo a las personas adecuadas y mediante la puesta al día de tus técnicas.

El gran trígono en aire (comunicación) dura todo el mes; trae prosperidad fácil, placer personal, deleite sensual y una fuerte autoestima. Por otro lado, trae demasiada cháchara sin sentido; es necesario cuidarse de tomar demasiado en serio las cosas que se dicen.

Los asuntos espirituales adquieren muchísima importancia después del 22. Es un buen periodo para buscar cierto retiro, aprender a disfrutar de estar solo contigo mismo, meditar y entregarte a una introspección sana. Las obras y funciones benéficas son más importantes en este periodo.

El amor continúa como está. Esto lo interpreto como buena señal. Tal vez las cosas están como las quieres y no hay necesidad de hacer muchos cambios. Una aventura amorosa (no una relación de matrimonio) se pone en marcha el 21. Las oportunidades románticas se presentan en organizaciones y actividades.

ACUARIO:

Continúa formada la cuadratura en T de que hablamos el mes pasado. Hay que equilibrar, coordinar y armonizar muchos aspectos de la vida; como el mes pasado, los conflictos atañen a la profesión, el amor, la familia, las amistades, los deseos personales y las finanzas. La cuadratura en T se debilita hacia el 22, y las cosas se ponen más fáciles, pero continúa en vigor todo el mes.

Igual que el mes pasado, la mayoría de los planetas están sobre el horizonte, y continúa muy fuerte tu décima casa, la de la profesión. Aunque no muy entusiastas, tus familiares apoyan tus objetivos profesionales. Continúa el favor de los que están arriba, todavía hay posibilidades de aumento de sueldo y ascenso. Aunque hay conflicto entre tus intereses, probablemente va a dominar la profesión.

Como el mes pasado, los planetas están agrupados principalmente en el sector oriental, y tu regente, Urano, retoma el movimiento directo el 4. Tu autoestima, tu independencia y tu seguridad en ti mismo están más fuertes aún que el mes pasado. Lánzate en pos de tus objetivos. Sólo tienes que complacerte a ti mismo; si tú estás complacido, el mundo está complacido. Las tensiones que ves a tu alrededor sólo reflejan tus tensiones y desagrados.

Hay un gran trígono en aire, tu elemento nativo, todo el mes; es el cielo de Acuario. Como hemos dicho antes, esto mejora tu capacidad intelectual y de comunicación, ya fuerte de por sí. Este mes no hay ningún planeta en signos de tierra (sentido práctico): tendrás que obligarte a mantener «los pies en el suelo» para no andar flotando en el espacio. Las ideas son maravillosas, pero ten siempre en cuenta sus consecuencias prácticas.

En el gran trígono en aire está tu planeta del dinero, Neptuno, que ahora avanza en movimiento directo. Esto te trae dinero «fácil», ganancias inesperadas y muchas oportunidades. Tu elocuencia junto con tu apariencia física es dinero en el banco.

Las finanzas se complican por un conflicto interior entre el prestigio y el frío dinero. ¿Qué es más importante para ti? ¿Preferirías ganar menos dinero, sacrificar los ingresos en aras del prestigio, o a la inversa? Sé flexible; haz concesiones.

Si bien el juicio financiero está mucho más fuerte en este periodo, la ausencia de planetas en el elemento tierra complica las cosas. Estudia con más detenimiento las compras, compara precios o, mejor aún, espera hasta el próximo mes, en que habrá más tierra.

PISCIS:

El amor es feliz este mes, aunque después del 22 será más feliz aún. Hasta el 22 el amor se ve más práctico, te atraen personas o de categoría superior o poderosa; te gustan personas que te pueden ayudar en la profesión. Pero después del 22 vuelves a tu idealismo: la amistad y la camaradería son importantes en Este es un mes feliz y próspero, Piscis, disfrútalo. La mayoría de los planetas continúan sobre el horizonte de tu carta, y tu décima casa, la de la profesión, adquiere poder más avanzado el mes. Continúa centrando la atención en la profesión y deja de lado (cuanto sea posible) los asuntos emocionales y domésticos. Tienes que aprovechar el momento; hay progreso en la profesión; hay probabilidades de aumento de sueldo, ascenso o algún premio personal. Tus conexiones sociales favorecen tu progreso. Cuentas con el favor de los que tienen autoridad. Es posible que te den un puesto nuevo e interesante.

Este mes los planetas se desplazan del sector occidental al oriental. El proceso tarda en completarse y mientras tanto estás en una situación «cúspide», neutra; ni aquí ni ahí. Aumenta tu independencia, pero aún no puedes «lanzarte solo». Tienes que buscar el equilibrio entre imponer tu voluntad y transigir y buscar consenso.

Un gran trígono en aire de un mes de duración aporta placer personal y amistad. El hecho de que casi no haya elemento tierra señala la necesidad de mantener los pies firmes en el suelo mientras gozas de tu éxito. Vigila tus gastos y procura no abandonar el sentido de estructura y organización. Aunque hay poco interés en estas cosas, Dios continúa en los detalles.

Igual que el mes pasado, este es un buen periodo para viajar, para la educación superior y la experiencia religiosa. Se te revelan los principios de la salud, la comunicación, la lógica y el amor. Se te revelan muchos de los «porqués» de estas cosas.

El amor es muy feliz. Si estás soltero, te atraen personas exóticas extranjeras o de diferente religión y cultura. Los viajes al extranjero no sólo producen éxito en los negocios, sino que también presentan oportunidades amorosas. Un viaje al extranjero con la persona amada favorece la relación. Hay mucho codeo con personas de elevada categoría y posición social. Dos cosas te interesan en el amor en este periodo; una: deseas una persona a la que puedas respetar y admirar; dos: deseas una persona de la que puedas aprender y que te ayude a realizar tu misión en la vida.

Tu salud es buena este mes, pero descansa y relájate más después del 22. Una profesión sana es tan importante para ti como la salud física.

El eclipse lunar del 20 es fundamentalmente amable contigo. De todos modos, no te iría mal hacer revisar tu coche, tu ordenador y el equipo telefónico. Evita viajar ese día (o desde dos días antes hasta uno después). Aunque muchos Piscis van a viajar este mes, es importante programar los viajes antes o después del eclipse.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com