Adultos mayores celebraron su Día Internacional

Jujuy al día® – Los adultos mayores de San Salvador de Jujuy, Perico, Monterrico y El Carmen, compartieron una jornada lúdica en una kermés interactiva en el marco del cierre de las actividades por el día internacional de las personas de la tercera edad, donde demostraron sus habilidades y saberes en las propuestas recreativas, artísticas y deportivas.

Como lo demostró Justina (63),de San Salvador de Jujuy, que a través de sus coplas junto a sus compañeras deleitó al público y expresó: “esto es vida, hay que seguir adelante, no quedarse en la casa, hay que salir disfrutar, a cantar”. En el predio de la Plaza Vilca de la Capital, se emplazaron distintos stands con las propuestas, como el de doña Mariana (62) de El Carmen, quien expuso lo aprendido en el taller de gastronomía del Programa La Experiencia Cuenta, para la degustación de todo el público.

En tanto que Ana María, opinó sobre la consigna de la kermés de revalorizar el rol de las personas mayores en la sociedad, comentando que: “hace nueve años que enseño tejido a otras personas igual que yo. Cuando empecé con esto, entré con estrés bárbaro y todo esto me lo sacó, así que ahora me siento bien y aconsejo a toda persona adulta mayor que salga, si no es a tejer, a bailar, pasar un rato”.

“A mí, a tejer me enseñó mi madre, si me falta el tejido me muero”, concluyó Ana María, enfatizando la importancia del desarrollo pleno de actividades de esparcimiento, recreación y de fomento a las habilidades de las personas mayores.

La Kermes Interactiva estuvo organizada por la Dirección Provincial de Protección Integral de Personas Adultas Mayores, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Humano.

Por su parte, Virginia Carretero, de la Tecnicatura en Gerontología del IES Nº 11, detalló que desde esa institución educativa, participaron armando juegos cognitivos para la estimulación de la mente, y brindaron información acerca de la problemática de del VIH en las personas adultas mayores.

“Quisimos participar con esta propuesta para mostrarnos como carrera para que la gente nos conozca, se informe de nuestra tecnicatura y de las posibilidades laborales, a fin de hacer el acompañamiento a las instituciones que trabajan con personas adultas mayores y establecer un lazo con el adulto mayor”, finalizó Virginia.

Cabe informar que también del evento participaron las siguientes instituciones: Asociación Todos Juntos, los Centros de Día Ñocanchis y Virgen del Valle, la residencia de larga estadía Guillermón, la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador, estudiantes de la carrera de Técnica en Gerontología IES Nº 11, Defensoría del Pueblo.