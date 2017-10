Colapso en las necrópolis de San Salvador de Jujuy: exhumaron 110 cuerpos y planean la reubicación de otros 11 mil

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Director de Cementerios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Martín Escudero, indicó que, debido a la falta de pago de familiares desde hace años, sumado al colapso que hay en las necrópolis de San Salvador de Jujuy por la falta de espacio, ya se han exhumado a 110 difuntos y hay otros 11 mil que podrían seguir el mismo camino.

Indicó que el endeudamiento se incrementa año a año pese a la baja cuota que se cobra de 280 pesos anuales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Martín Escudero expresó que en nivel de endeudamiento “sigue aumentando, no es mucha la gente que viene a regularizar, por eso pedimos que se acerquen porque después tienen la sorpresa que sus familiares no están”.

“Tenemos dos cementerios que están colapsados, tenemos una demanda diaria de entre 4 a 6 lugares para personas que son de bajos recursos, es la prioridad que tenemos para poder darle una ubicación, porque no pueden pagar un cementerio privado, además el servicio de sepelio es muy caro, muchos no tienen cobertura, colaborando con la justicia con los cuerpos NN, por eso pedimos a las familias que se acerquen a regularizar su situación”.

Señaló que hasta el momento “deben ser unos 110 más o menos los que hemos exhumado, y hay más de 11 mil entre los dos cementerios, es un número importante”.

Indicó que “con la ordenanza vigente, pasado el año y 30 días que no hayan regularizado podemos exhumar, pero estamos haciendo exhumaciones de cuerpos de más de 5 años que no pagan. Ahora empezamos de atrás, con los de 15 a 20 años, no hacemos exhumaciones por falta de pago de 2 o 3 años, pero podríamos hacerlas, pero estamos trabajando desde 5 años para atrás”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Director de Cementerios de nuestra capital, cuál es el monto que se debe pagar por difunto, quien indicó que “uno paga un nicho o sepultura alrededor de 280 pesos anuales, no es mensual, ni trimestral, no es una gran suma, no son ni 25 pesos por mes”.

Para finalizar, Martín Escudero solicitó a los deudores regularizar su situación y recordó que “en el cementerio trabajamos todo el año, de lunes a domingo. De lunes a viernes de 7 a 18:30, en horario corrido, sábados, domingos y feriados de 9 a 12:30”.