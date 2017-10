Exclusivo: por primera vez, habló la joven baleada por el ex agente del Servicio Penitenciario

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, Romina Castro, la joven que fue baleada por su ex pareja, Pablo Mamani Luzcubir, habló por primera vez de los hechos luego de haber estado gravemente herida.

La joven fue atacada por su ex pareja la noche del 20 de septiembre, en su departamento de barrio Cuyaya. Tras ser sorprendida por el sujeto, este le propinó tres disparos con un arma de fuego. La joven luchó por su vida durante varios días.

Mamani Luzcubir, tras intentar matarla, se dio a la fuga y se entregó pasado el mediodía del 22 de septiembre. El ex agente del Servicio Penitenciario fue imputado de “Homicidio doblemente agravado por la condición de la víctima y por violencia de género, en grado de tentativa”, por el Fiscal Alejandro Bossatti.

En una breve entrevista exclusiva con el diario JUJUY AL DÍA®, Romina Castro se refirió a las anteriores denuncias y hechos de violencia de género que sufrió por parte del hombre que intentó matarla y aseguró que “estuve viviendo 6 meses de persecución y violencia por parte de esta persona quien no desistía, no me dejaba en paz”.

“No teníamos nada que ver, sin embargo me acosaba en todo momento y todos los hechos fueron denunciados en la jurisdicción porque fueron en diferentes lugares”.

Comentó que “mi estado de salud actual evolucionó favorablemente, pero tengo un pulmón perforado. La verdad que mi cuadro es como si fuera asmática, camino 20 metros y me agito, pero realmente bien en cuanto al físico, voy saliendo adelante y poniendo mucha voluntad”.

“En mi trabajo estoy aun con parte médico hasta nuevo aviso por tener el pulmón perforado que me dificulta la respiración. Veremos la evolución y lo que diga el doctor ya que estuve internada 7 días de los cuales 4 fueron en terapia intensiva”.

La joven, expresó sentirse “una sobreviviente, para explicarlo es medio imposible, pero hoy puedo dar un mensaje y es no callar, avisar, si bien uno espera mucho más de la justicia porque he denunciado todo tipo de hechos que he vivido y no tuve respuesta”.

“No dejarnos, seguir manteniendo el tema de la justicia en el medio para que funcione como tiene que ser. Cualquier tipo de hecho de violencia debe ser denunciado y más que nada debemos educar, tengo hijos y los educó desde casa para que el día de mañana no atraviesen una situación similar”, finalizó.