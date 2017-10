Megacausa: hasta que se resuelva la competencia el Juez Cruz, la causa “tiene que avanzar con los trámites procesales de rigor”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Fiscal de Investigación N° 2 (habilitado), Diego Cussel, se refirió a la investigación de la Megacausa, donde ya los 11 intendentes y ex intendentes, como los ex funcionarios provinciales, entre ellos Eduardo Fellner, que han conocido la ampliación de sus imputaciones, e indicó que el paso siguiente, que debería dar el Juez, es hacer conocer la ampliación de imputación a Milagro Sala y llamar a indagatoria a cada acusado.

Además explicó cuál es la situación en torno a los ex funcionarios kirchneristas imputados en esta causa de corrupción y por qué no fue citado Julio De Vido.

El Fiscal Diego Cussel expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “si bien se terminó de hacer conocer causa de imputación a los acusados en dicha causa, esta semana el doctor Cruz terminó con hacer conocer las ampliaciones porque faltaban municipios de procesar información y ahora se los imputó y se los puso en conocimiento de ese trámite”.

“Quedaría pendiente solo, en cuanto a ese trámite procesal, la interna Milagro Sala a quien no se le hizo conocer causa de imputación en virtud a que cuando estaba prevista su cita, y había sido debidamente notificada, sus abogados presentaron un recurso contra la misma pero fue rechazado por el Juez de Control, entendiendo que en dicha resolución que él se apersonaría al Servicio Penitenciario, donde la misma cumple la prisión preventiva, para hacerle conocer causa de imputación”.

Agregó “hasta ahora eso no ha ocurrido porque todos los días tenía previstas audiencias con los intendentes y entiendo que la próxima semana realizaría dicha medida”.

“Una vez terminado, le corresponde procesalmente citar a indagatoria a todos los imputados de la causa a ejercer su derecho defensa constitucional, prestar declaración indagatoria o absteniéndose”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® le consultó sobre las expresiones del Juez sobre el avance en la causa hasta que se decida su competencia en el Superior Tribunal de Justicia. Cussel señaló que “él tiene que avanzar con los trámites procesales de rigor en la causa, lo único que dijo la Cámara cuando emitió el fallo es que hasta tanto no esté firme la cuestión de la competencia se abstenga de proceder a realizar detenciones”.

“Luego, respecto a los tramites de la causa, tiene que continuar al igual que nosotros como Fiscalía, impulsándola con trámites como cualquier otra causa”.

Para finalizar, el fiscal se refirió a la situación procesal de los ex funcionarios nacionales, José López y German Nivello, y porqué hasta ahora no corrieron la misma suerte el ex Ministro de Planificación “K” Julio De Vido. “De las pruebas que obran en el expediente, que son muchas, como también son muchas las remitidas por Nación, en ningún lado nosotros tenemos que surja la responsabilidad directa o indirecta de esos ex funcionarios, tanto Julio De Vido como de Baratta”.

“Sí de los otros funcionarios imputados, Nivello y López, que están imputados porque eran quienes rubricaban los convenios y eran los encargados de autorizar los desembolsos hacia la provincia, eran los encargados de tramitar los controles para desembolsar tanto los primeros como las adendas”, concluyó.