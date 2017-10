“Si seguimos así, se tendrá que construir una cárcel nueva para todos los ex funcionarios “K” que hoy están procesados o imputados”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, la reelecta Diputada Nacional, Gabriela Burgos, se refirió al proceso de desafuero y posterior detención del ex Ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, valorando la decisión de los legisladores que hace unos meses no dieron lugar a la expulsión del ex funcionario, y que ayer aprobaron su desafuero.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó “esto comenzó ayer cuando en Comisión, donde se firmaron los dos dictámenes, porque son dos pedidos de desafuero, lo que posibilitó que se lleve adelante la Sesión. Antes de la misma, el FPV manifestó que no iban a bajar al recinto ya que el oficialismo junto a otros bloques de la oposición había conseguido quórum, y esgrimieron algunas razones infundadas y fuera de lugar, pero dejó en claro que esto se realizó de acuerdo al procedimiento establecido por la ley respecto al tema del desafuero, lo que establece nuestra Carta Magna y el reglamento de la Cámara de Diputados”.

“Tras las palabras de los presidentes de cada bloque, otorgamos el desafuero y a través del mismo dimos la posibilidad de la utilización de esta herramientas para que esto continúe, es lo que hizo la Cámara de Diputados, o al menos los diputados que bajamos al recinto, dar la posibilidad que la justicia siga actuando y que el ex Ministro De Vido sea juzgado como corresponde, sin ningún tipo de protección. Vuelvo a decir, los fueros no están para cubrir la comisión de delitos”.

Sobre el voto de los diputados, principalmente de aquellos que anteriormente no apoyaron la expulsión del hoy detenido ex funcionario kirchnerista, Burgos señaló “luego que algunos diputados expresaron que el mecanismo para expulsarlo en julio no era el adecuado, lo que disiento totalmente, estaban de acuerdo con el marco establecido en el reglamento de la Cámara y a la Constitución, pero que solo si llegaba una orden judicial podrían llegar a aceptar el tratamiento, y no vino uno sino dos pedidos y aquellos que en su momento no participaron o votaron en contra, algunos de ellos votaron a favor hoy, y los que se abstuvieron o no se presentaron en aquella oportunidad, estuvieron presentes”.

“Valoro ese cambio de postura si realmente tienen la verdadera intención de que la corrupción sea atacada con este gobierno, o quizás tenían miedo a la decisión de la sociedad, porque si uno aprecia el termómetro social, muestra que quieren que los corruptos tengan el procedimiento y la pena que corresponde”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la legisladora jujeña si considera que esta votación, este desafuero, fue una batalla ganada a la corrupción en Argentina. “Sí, ya se comenzaron otras batallas y, si seguimos así, se tendrá que construir una cárcel nueva para todos los ex funcionarios K que hoy están procesados o imputados”.

“La verdad que eso es lo que se siente, otros aires. Soy respetuosa de la justicia y debe actuar libremente por lo tanto descarto esas afirmaciones o lecturas que sostienen o tratan de diluir o entorpecer o confundir a la ciudadanía argumentando de que se trata de una persecución política o judicial”.

Agregó “cometieron actos de corrupción, están implicados directamente y hay pruebas suficientes para que los jueces puedan implicarlos en forma directa en esos actos de corrupción, ya que hablamos de delitos cometidos durante años, como el sobreprecio del gas licuado, son cosas reales que se pueden comprobar, ver y los jueces tuvieron a la vista para tomar la decisión correspondiente, y no solo es la decisión de dos jueces federales sino además de tres camaristas”.

“A veces se toma muy a la ligera cuando se dice que la corrupción mata o produce un estancamiento en el Estado, basta con ver la cantidad de cosas que faltan y de ciudadanos argentinos que viven en un nivel de pobreza, con las necesidades básicas totalmente insatisfechas, eso es lo que hizo la corrupción, y es lo que se quiso atacar y que las cabezas más poderosas, en este caso De Vido, que estuvo 12 años en el gobierno kirchnerista, y fue uno de los organizadores de esa matriz corrupta, pero tenemos que seguir para arriba, porque no lo hizo solo, a pesar que la actual Senadora le haya soltado la mano, también tuvo que ver”.

Aseguró que “nosotros en Jujuy lo vivimos con toda la obra pública, la cuantiosa cantidad de dinero que fue girado a la provincia y que en la mayoría de los casos fueron obras que quedaron paralizadas. Por ejemplo el tema de la autopista Jujuy- Yala, un tramo de 13 km que llevó los años y una importante cantidad de fondos que fueron enviados a Jujuy, por eso estamos en el primer puesto de las autopistas más caras del mundo, y ahí estuvo De Vido también, y varios de los ex funcionarios del gobierno provincial que también van a tener que responder a la justicia y esperemos que la justicia terrenal llegue rápido”, concluyó.