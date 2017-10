Desafuero de De Vido: “es inexorable, la cantidad de causas que tiene en sus espaldas no se pueden tapar”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Diputada Nacional por el Frente Jujeño CAMBIEMOS, Gabriela Burgos, se refirió al nuevo pedido de detención contra el Diputado Nación y ex Ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, lo que conllevó otro pedido de desafuero que será tratado hoy en la Cámara Baja.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó “nos faltaron 15 votos la ultimas vez cuando pedimos la expulsión de De Vido teniendo en cuenta la inhabilidad moral que existía y lo dije en su momento: ninguno de los diputados, ni siquiera los que conformaban su frente, pudieron defenderlo y solo hablaban de temas relacionados al procedimiento”.

“Hoy en día esto es inexorable, ya no da más, la cantidad de causas que tiene De Vido en sus espaldas no se lo puede tapar. Ni siquiera la ex presidenta de la Nación lo defiende, es más, lo dejó solo”.

Burgos señaló que “eso es un gran cambio que se dio en Jujuy y en Nación, queremos que todas esas personas, en especial funcionarios, que tuvieron que ver con toda esa época oscura que tiñó al gobierno anterior de corrupción, cumplan lo que tengan que cumplir, y sea la justicia la encargada de investigar y llevar un procedimiento claro con todas las garantías y realmente podamos tener a los delincuentes donde tienen que estar, en la cárcel”.

La legisladora nacional afirmó que “por eso es importante lo que va a pasar con el pedido de desafuero, si los demás legisladores acompañan y aquellos tibios que en algún momento no dijeron nada o no se presentaron o directamente votaron en contra o se abstuvieron, como la Izquierda por ejemplo, que se decidan qué va a hacer, si van a pelear contra la corrupción como dicen sus eslogan o harán la vista gorda, o algunos no se van a presentar”.

“Hay momentos en la vida, y en la vida política, donde hay que ser tajantes, no hay medias tintas, y lo que va pasar será histórico para la Nación porque no existen muchos casos de desafuero en la historia constitucional argentina. Hay que decidirse y ver que queremos, dejando atrás la corrupción es uno de los comienzos donde se vislumbra un verdadero cambio, y en la justicia también”, concluyó.