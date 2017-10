Haquim: “la gente de Jujuy ha ratificado su confianza y apoyo a la gestión con prácticamente un 62% de los votos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, realizó un balance de los resultados obtenidos por el Frente Cambia Jujuy (FCJ), el Frente Renovador y la derrota electoral del Frente Justicialista.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Carlos Haquim expresó “estamos muy contentos, habíamos dicho que se ponía a consideración de la gente, del electorado, una gestión de un año y diez meses del FCJ, de una construcción que hicimos allá por el 2105 y la gente de Jujuy ha ratificado su confianza y apoyo a la gestión con prácticamente el 62% de los votos”.

“Esto nos genera mayores obligaciones, mayor trabajo y compromiso con el apoyo que nos ha dado la gente”.

Acerca de la elección del Frente Renovador, sostuvo que “somos un espacios de peronistas que integramos el FCJ y hemos hecho el aporte desde el peronismo que militamos a este Frente, así que hemos posicionado dos legisladores provinciales que se suman a los obtenidos por el FCJ, la UCR y demás partidos. Estamos conformes porque ingresamos 15 diputados sobre 24 lo que da muestras de este porcentaje que hacíamos referencia y del apoyo que nos ha dado la gente”.

Sobre la elección del Frente Justicialista, Haquim mencionó “esto pone de manifiesto que las cosas no están bien, venimos de una serie de situaciones que no son gratas. El año pasado hubo elecciones internas, luego se produjo una intervención que trató de recomponer la situación y no lo logró, tenían o tienen, no lo sé, una convocatoria a elecciones internas, limpieza de padrones, expulsión de compañeros, y ese no es el camino”.

“Deben poner un alto, poner una pausa en toda esta cuestión, si fuese necesario poner un poco de pausa en toda esta cuestión tan alocada, pero es un análisis que tendrán que hacer ellos, nosotros seguimos trabajando y seguiremos construyendo el peronismo en el marco de lo que es el FCJ y veremos qué actitud toma ellos”.