El 30% de las futuras mamás que asisten a los talleres de preparación para el parto son adolescentes

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Coordinadora del Taller Integral de Preparación para el parto del Hospital Materno Infantil, Paula Paz, brindó detalles sobre el desarrollo de los talleres, quiénes asisten, los miedos que las futuras mamás, especialmente primerizas, tienen y como en los encuentros se las asiste y ayuda.

Paula Paz expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® “estos talleres son para brindarle información, ayuda a las mamás para evacuar esos miedos, las dudas, estar preparadas, saber qué puede suceder. En el taller de preparación para el parto les hacemos conocer la unidad de trabajo de parto, que vendría a ser las viejas salas, donde se hace todo el trabajo de parto, ahí nace su bebé y ahí se quedará con su bebé, acompañada por un familiar o el acompañante que decida”.

“La mayoría de nuestras pacientes son mamás primerizas y estamos trabajando ahora con el consultorio de adolescentes. Acá las mamis ingresan por el consultorio y las acompañamos”.

Detalló “tenemos alrededor de un 30% de mamás adolescentes en los talleres por ahora. Vamos a tener un taller destinado solo para adolescentes porque tratar con una madre adolescente no es lo mismo que una mamá adulta, primeriza o no, por ahora tenemos un 30%”.

Acerca de las principales dudas o temores de las futuras mamás que asisten al taller, Paz mencionó “el momento de dar a luz es el temor más grande, saber cómo será su trabajo de parto con respecto a las contracciones, si sentirá dolor, de qué forma comportarse y poder tener un trabajo de parto más llevadero. Todas las mamás, sean primerizas o no, pueden tener miedo a cualquier parto porque no todos los partos son iguales”.

“En la maternidad contamos con obstétricas que acompañan a la mamá en forma técnica y emocional, ayudándola a tener movimientos, aliviar el dolor, ofrecerle la ducha para aliviar el dolor y ayudar al familiar para que la pueda contener”.

Respecto a la participación de los padres en los talleres y en el parto, Paula Paz señaló “hoy podría decir que no es un 100% de las mamás que están acompañadas porque el 5% deciden estar solas, pero después todos los papás, aquellos que decían que no iban a entrar porque tenían miedo, a ellos los acompañamos para que puedan estar presentes en un momento tan importante y cuando nace su bebé se dan cuenta que el miedo se va, que la impresión se va y en ese momento su visión se focaliza en otra cosa, en ver nacer a su hijo, en haberlo visto desde el primer segundo de vida, y todo cambia totalmente en ellos, esa expectativa del parto y vivirlo junto a su pareja hace que el vínculo sea más fuerte y los papás se están animando mucho más”.

Explicó que “la ley del parto respetado dice que la mujer elije con quien estar acompañada y si quiere estar acompañada, así debe ser, por eso en la maternidad permitimos el paso de quien la mamá elije para acompañarla en todo ese transcurso, no solo en el parto, desde el momento que es internada, todo ese periodo está acompañada por el familiar que haya elegido y en el momento del parto también, en el posparto, las dos horas que nació el bebé que continúa en la sala, continúan acompañados por el familiar hasta que pasan a la sala”.

Sobre si las mamás plantean la posibilidad de la cesárea y no del parto natural a la hora de tener a su bebé, Paula Paz mencionó “a nivel publico las cesáreas no son elección, solo se realizan cuando la vida del bebé o la madre sufre algún riesgos, pero de que lo piden, lo piden. El taller de preparación para el parto tiene la función de poder ayudar a la mamá a creer en ella por el miedo de no poder aguantar y además les pedimos que vengan acompañadas para que con esa persona que elijan esté en el momento del parto para que ambos puedan aprender y puedan apoyarse mutuamente para que este periodo, que si bien no es fácil, puede ser transcurrido de forma normal, un parto normal vaginal, y lo puedan disfrutar. También cuentan con el acompañamiento del personal de salud, obstetras, médicos, enfermeras, dentro de la sala, que es fundamental para un parto normal”.

Para finalizar, la Coordinadora del Taller Integral de Preparación para el parto del Hospital Materno Infantil, se refirió a la lactancia materna y al cumplimiento de las normativas en torno a la licencia y hora de lactancia. “Cuando damos el taller tenemos una clase destinada a la lactancia materna y en ella informamos que tienen un periodo de licencia si trabajan y estudian. Pueden interiorizarse de acuerdo a la institución donde pertenezcan pero hay una ley donde se establece esto como también hay un periodo de lactancia de un hora. Esto también se da en el ámbito educativo”.

Acerca de su cumplimiento, señaló “en la parte publica, por mi experiencia y de compañeras, sabemos que se cumple, tenemos la licencia por maternidad y la hora de lactancia que se cumple hasta los 6 meses. En la parte privada desconozco, en la parte de educación tuve la posibilidad, me pasó cuando tuve mis hijos estudiando, y se cumplió, pero depende de cada institución”, concluyó.