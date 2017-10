Información de utilidad para sufragar

Jujuy al día® – El director del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Jujuy, Julio Ferreyra informó sobre el tipo de documentación autorizado para sufragar en las elecciones legislativas del domingo 22 de octubre.

Ferreyra explicó que “si bien las libretas de enrolamiento, cívica y el DNI tapa verde perdieron vigencia en abril podrán ser utilizados para votar, solo en el caso de las personas que todavía no hicieron el canje por el nuevo DNI”.

Aclaró además, que las personas que ya tramitaron el nuevo DNI no podrán utilizar el ejemplar anterior, “ya que solo se puede votar con el último documento”. Con respecto a esto, advirtió que en el padrón electoral figura que tipo de documentación cuenta cada elector, lo que descarta posibilidad que se pueda sufragar utilizado otro ejemplar.

En relación a las personas que hicieron cambio de domicilio en el trascurso del año, especificó que como el cierre del padrón se produjo el pasado 25 de abril, “es probable que quien hizo un cambio el 20 de ese mes salga con el domicilio anterior”, por lo que deberá verificar en que establecimiento sufraga.

Dicha información puede obtenerse consultando el padrón definitivo del Registro Nacional de Electores https://www.padron.gob.ar/.

Por último, Ferreyra recordó que las delegaciones del Registro Civil no entregarán documentos durante el día de la elección. “Quienes no sufraguen el domingo, por tener el DNI en trámite o porque no le llegó al domicilio, deberán acreditar con la constancia del trámite en la policía que no pudo votar porque no contaba con el ejemplar, para después justificar en la Secretaria Electoral Nacional del distrito Jujuy”, concluyó.