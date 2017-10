Madre de Matías Puca al conductor que lo atropelló: “no nos haga vivir más este calvario, es horrible no saber, es como seguir viendo a mi hijo tirado”

Jujuy al día® – En la tarde de ayer, familiares y amigos de Matías Puca, el adolescente atropellado y asesinado hace un mes, concentraron en las puertas del Ente Autárquico Permanente para luego marchar por las calles de nuestra capital.

En esta oportunidad, el diario JUJUY AL DÍA® dialogó con Fabiola Zarpa, madre Matías Puca, quien expresó “tenemos mucha incertidumbre pero no dejo de confiar en el trabajo de quienes investigan, no me queda otra cosa que confiar”.

Indicó que el presidente del Ente “no me volvió a llamar, vinimos aquí para recordarle que esto pasó en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, mi hijo vino a pasar un momento lindo en la Fiesta y perdió la vida”.

Para finalizar, Fabiola Zerpa se dirigió a través de nuestro diario a quien es responsable del hecho, y sostuvo que debería entregarse, “no nos haga vivir más este calvario, es horrible no saber, es como seguir viendo a mi hijo tirado en la vereda. Mientras no haya justicia será ver a mi bebé que sigue tirado ahí, mientras no haya justicia, pero confió en el trabajo del fiscal y en la justicia divina”.