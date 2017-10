Trabajo coordinado con directores de hospitales

Jujuy al día® – En una reunión de gabinete ampliado, el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, presentó de manera oficial al nuevo Director de Hospitales, César Mulqui. Además, el Programa FESP hizo entrega de equipos informáticos a las áreas con mayor necesidad, y finalizando la jornada los equipos trabajaron sobre las problemáticas recurrentes que dificultan las prestaciones en salud.

Todos los miércoles en el salón auditórium se reúnen representantes de los diferentes sectores de la estructura sanitaria de la provincia. Mediante una metodología de mesa abierta se plantean las dificultades y se construyen soluciones conjuntas analizando el proceso de gestión completo.

En esta oportunidad la reunión comenzó con la presentación de César Mulqui, a cargo de un área clave en materia de gestión, el nuevo funcionario se mostró comprometido en mejorar los servicios de salud. “Siempre fui muy crítico del Ministerio y después de casi ocho años de experiencia en un Hospital, hoy me toca estar del otro lado. A mí me gusta trabajar, ganas de hacerlo nunca me faltan, es más, siempre me criticaron por esto así que acá estoy para brindar soluciones concretas”, expresó el exdirector del Hospital Pablo Soria.

Posteriormente, el Programa FESP (Funciones Esenciales en Salud Pública) hizo entrega de equipo informático y de capacitación para el sector de Epidemiología, Salud Ambiental, Odontología, Hospital San Roque, Equipamiento Médico, base operativa de Vectores, entre otros.

Entre los temas que abordaron los funcionarios y equipos técnicos, prevalecieron la red de asistencia poniendo el foco en fortalecer la mejora en el proceso de derivación de pacientes con urgencia, el cumplimiento de metas sanitarias que posibilitará el financiamiento de los programas nacionales y el detalle de los últimos aumentos salariales otorgados a los profesionales del sector.