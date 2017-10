Salinas Grandes entre los “17 lugares más salvajes y hermosos del mundo”

Jujuy al día® – El portal de National Geographic, en su segmento “Travel” destacó a las Salinas Grandes, de Jujuy, como uno de los “17 Lugares más Salvajes y Hermosos del Mundo” (17 of the World´s Most Wild and Beautiful Places) y también se refleja en el nuevo libro de National Geographic “Wild Beautiful Places” (Hermosos Lugares Salvajes).

La prestigiosa publicación destaca a Jujuy como “la vía de conexión del país con el desierto: una tierra remota, árida y espectacularmente hermosa. Una paleta de luces, sombras y colores en constante cambio transforma a Jujuy en el paraíso de un fotógrafo”.

De esta forma, las Salinas Grandes, a 135 kilómetros de la capital jujeña, se suma a Purmamarca, al Cerro de los Siete Colores, a las Serranías del Hornocal, a la villa veraniega de Tilcara y al Parque Nacional Calilegua como los lugares destacados entre los destinos turísticos no sólo de la provincia sino también de Argentina.

