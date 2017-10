Megacausa: no descartan citar a declarar a Julio De Vido por graves casos de corrupción en Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, se refirió a la Megacausa y a la posible convocatoria o imputación del ex ministro kirchnerista, Julio De Vido, ex jefe de los imputados German Nivello y Juan José López en dicha causa y a quien se le ha pedido la detención en una causa federal.

Indicó que si bien hoy no hay pruebas que justifiquen esta acción, no descarta que se puedan reunir.

Además, en torno a la investigación general, sostuvo que una vez que todos los imputados de esta investigación presten declaración, y se realicen algunas medidas, sería inminente la elevación a juicio.

Respecto a Julio De Vido, Lello Sanchez sostuvo en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, “entiendo por lo que me informa el doctor Cussel que el en cuadro probatorio reunido existen elementos de convicción para convocarlos a los ex funcionarios nacionales López y Nivello, pero con respecto a la posible intervención del ex ministro no, por lo pronto no hay indicios”.

“Pero, no se descarta la posibilidad de reunir nuevos elementos de prueba que sí ameriten la convocatoria de De Vido”.

Sobre la Megacausa, Lello Sánchez manifestó “esta causa tiene el ámbito de investigación jurisdiccional, con el doctor Cruz, desde el MPA y ante la situación de que no se tomaban la declaración indagatoria y, por razón de celeridad y economía procesal, se dispuso ampliar la imputación para abarcar a todos los municipios involucrados en estos ilícitos, que son 10, y entre los supuestos responsables de estos ilícitos figuran intendente en ejercicio y otros que ya no, lo que motiva que sea una investigación jurisdiccional porque se tratan de funcionarios públicos sujetos a desafuero o juicio político”.

“Se completaron todas las imputaciones que involucran a la señora Milagro Sala, también a ex funcionarios provinciales, el ex gobernador Eduardo Fellner, por lo que ahora tiene el panorama completo el doctor Cruz, junto a la documentación que sirven de respaldo para estas imputaciones, y de esa manera convocar a que todos los involucrados presten declaración defensiva en el marco de esta investigación”.

Agregó que “una vez que se pueda conseguir avanzar en ese sentido, se realizarán algunas medidas probatorias y sería inminente la citación a juicio de esta causa que de por sí es bastante compleja”.