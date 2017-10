Habló la madre de Matías Puca: “espero todos los días tener alguna novedad, y no la tengo”

Jujuy al día® – En diálogo exclusivo con nuestro medio, Fabiola Puca, madre del joven Matías Puca, se refirió al estado de la causa. Criticó el sistema de cámaras que tiene la provincia, producto de la gestión de Eduardo Fellner, y afirmó que no pierde las esperanzas de que alguna persona se acerque y pueda atestiguar sobre lo que pasó esa mañana.

Además destacó la decisión del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en conjunto con el Ministerio Publico de la Acusación, de ofrecer una recompensa de 100 mil pesos para dar con el vehículo y el autor o la autora del homicidio.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® Fabiola Puca expresó “como en todos los casos, el accionar de la justicia es muy lento. Espero todos los días tener alguna novedad y no la tengo, solo sé que se sigue investigando. El problema estuvo en las imágenes de las cámaras que tienen poca definición y no ayudan, por eso se pidió a la Federal que ayude con esto”.

Acerca del vehículo que atropelló y mató a su hijo, Fabiola Puca señaló “primero se decía que un taxi amarillo, no estaba claro el día y los compañeros que estuvieron con mi hijo lo último que recordaron fue el vehículo que los auxilió que sí fue un taxi amarillo, lo pararon y pidieron auxilio, es el último vehículo que vieron”.

“Por eso después cuando estuvieron más tranquilos, se los llamó de nuevo para interrogarlos, no sabían con exactitud la marca, supusieron que era un auto grande, no sabían si gris o blanco, y justo en ese horario pasó un Fluence y pensaron que era ese. Luego me explicó el Fiscal que investigaron a todos los vehículos que pasaron en ese horario y por eso el último, como decía, es muy posible que sea este Chevrolet Agile porque tenía un faro mal”.

Consultada sobre si considera útil lo determinado por el Ministerio de Seguridad, a pedido del MPA, de ofrecer una recompensa para dar con el o la autora del crimen, la madre de Matías Puca manifestó “sí, incluso se acercaron y dieron algunos datos que en tal lugar había algún auto que estaba guardado. Fue el Fiscal, corroboró y lo descartó. También estuve al tanto que el Ministerio de Seguridad puso como recompensa esa cantidad, he pedido justicia a todos, a los testigos, a la justicia, al Ministerio, al Fiscal, espero que lo que se hizo ayude”.

En relación a las personas que debieron ser traídas por el MPA a declarar y no lo hicieron espontáneamente, señaló “es lamentable, calculo que no es el único caso donde no vieron nada, debe haber más casos, pero eso me duele mucho, lloro todos los días la ausencia de mi hijo, tengo el dolor más terrible de mi vida y esto también me duele, porque el Fiscal por medio de las cámaras tuvo que localizar a estas personas pidiendo por favor si podían decir algo, si vieron algo, los ubicó y aunque dicen que no, pasaron por ese lugar a ese horario, y dijeron que no vieron nada”.

“Calculo que debe haber otras personas que han visto algo. Tengo la esperanza que hayan visto algo que quizás sea insignificante para ellos pero puede servir para el trabajo que hace el Fiscal”.

“Sigo confiando, mirando su trabajo, que hagan lo que corresponde, y que no se olviden, quiero justicia, y a ustedes, a los medios, les agradezco su trabajo, hoy pido seguridad, mi hijo ya no está pero para los demás jóvenes, para los niños, tiene que mejorar su seguridad”.

En este sentido recalcó “si hubiera habido cámaras con buena definición, que la provincia aún no tiene, se podría haber comprado cámaras porque las que hay son de baja calidad, no se puede ver una patente”, sostuvo.