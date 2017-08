Jujuy: “ayudaría que los propietarios empiecen a entender el poder adquisitivo de la gente con los valores de las propiedades y alquileres”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Julio Panero, ex presidente del Colegio de Martilleros de la provincia, opinó acerca de un proyecto de ley que se trata en la legislatura porteña y que tiene como fin prohibir que las inmobiliarias cobren comisión a los inquilinos. Indicó que en Jujuy esta temática no ha sido tocada y aseguró que su aprobación será “muy difícil”.

Al respecto, Julio Panero sostuvo en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en Jujuy no se ha tratado, no lo hemos tocado entre los colegas al tema. Es algo nuevo, es algo raro que a través de una ley se exija a quien no cobrarle honorarios, es como que se le exija al médico que cuando tengo que pagar un plus aparte de lo que es la obra social, que se lo cobre a la obra social”.

“Esto es muy difícil, no creo que llegue a buen puerto, no lograran nada”.

Afirmó que “hoy esto se negocia. El inmobiliario serio, que tiene administraciones, no va a hacer perder un negocio por esto. Además algún otro se lo terminará cobrando, el que está desesperado va a hacer cualquier cosa para tratar de cobrar, por eso este cambio costaría”.

Acerca de que legislación podría ayudar al sector, Panero comentó “realmente lo que ayudaría es que los propietarios empiecen a entender y a relacionar el poder adquisitivo de la gente con los valores de las propiedades y alquileres”.

“Pero una ley, no, las que están, están bien, aunque hay leyes que quizás deberían ser, a veces, más fuertes contra el inquilino y no contra el propietario, en el sentido que hoy el propietario entrega y alquila su propiedad y está ligado a eso por 2 años, el inquilino se puede ir cuando quiere, en cambio el dueño no puede pedir la propiedad”.

Agregó “creo que regulando esto, con fundamentos justificables, y no porque consiguió uno que no page más, mejoraría, pero hoy el dueño está atado, encima un desalojo no puede durar un año, entonces una persona que le está debiendo, el propietario no le cobra más. En cambio sí se flexibiliza esto, sería un poco más accesible”.