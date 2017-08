Final provincial de tenis de mesa y regional de básquetbol

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación, informó que dando continuidad a las actividades deportivas enmarcadas en los Juegos Nacionales Evita, el viernes 18 de agosto se disputarán la Final provincial de Tenis de Mesa en categoría sub 14, masculino y femenino, en Perico. En tanto que la instancia regional de los Valles en la disciplina de básquetbol en las modalidades de 5 x 5 y 3 x 3, masculino y femenino, en distintas categorías se jugará en Capital.

Tenis de Mesa

En instalaciones de Club Santo Domingo de Ciudad Perico, ubicado sobre ruta provincial N° 47, se desarrollarán las alternativas de la Final provincial de tenis de mesa en categoría sub 14, masculino y femenino.

Dicha competición contará con la presencia de deportistas de la ciudad mencionada, El Carmen, San Pedro, La Quiaca, Libertador General San Martín, Barrancas, y San Salvador de Jujuy.

Las alternativas de este deporte se extenderán hasta aproximadamente las 16 horas.

Básquetbol

La instancia regional de los Valles de básquetbol se llevará a cabo en cancha de Club Atlético Gorriti, ubicado en Avenida Pueyrredón del barrio homónimo, desde las 9:00 de la mañana, hasta el mediodía.

Se jugarán partidos de básquetbol modalidad 3 x 3, categoría sub 14 masculino, entre Rookye’s Palpalá y el representante de Perico; categoría sub 16 masculino Alma Naranja de Palpalá vs. Perico; categoría sub 16 femenino Sport Club El Carmen vs. Municipalidad de Capital.

En tanto que Básquet 5×5, femenino sub 15 y sub 17, Municipalidad de Monterrico vs. Club Gorriti; y categoría sub 17 masculino Sport Club El Carmen vs. Club Villa San Martin.

Instancia Interzonal

Se realizó la instancia interzonal en esta disciplina entre representantes de Capital y Palpalá cuyos clasificados participarán en la regional.

En básquetbol 5 x 5, en la categoría sub 17 masculino, el equipo de Club Villa San Martín ganó por 51 a 25 a Alma Naranja de Palpalá; en categoría Sub 15 Femenino Club Atlético Gorriti ganó su partido por 20 a 0 al representante de Palpalá; y por el mismo marcador en categoría sub 17 femenino.

Básquetbol modalidad 3 x 3

Sub 14 femenino, Club Villa San Martín se impuso por 14 a 3 al combinado de Rookye’s de Palpalá.

En sub 14 masculino, Rookye’s de Palpalá ganó por 5 a 4 al equipo de Escuela Normal.

Categoría sub 16 femenino el equipo Municipal de Capital ganó a Escuela de Comercio N°1 de Palpalá; y en sub 16 masculino Alma Naranja de Palpalá ganó por 7 a 6 a Escuela de Comercio N° 1 de Capital.