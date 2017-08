Jujuy: indignación de un padre que no pudo pasar un corte de ruta del SEOM con su hijo muy enfermo

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Santiago Melgarejo comentó que denunció ante la policial el accionar de los manifestantes del SEOM Jujuy, ya que el miércoles, en el marco de un corte de ruta en Libertador General San Martín, no dejaron que él, acompañado de su pareja, pudieran pasar y llevar a su pequeño hijo enfermo al médico. Aseguró haber sufrido insultos, y hasta burlas de los referentes del gremio municipal.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Santiago Melgarejo expresó “esto ocurrió el pasado miércoles 9, cuando me disponía a llevar a mi hijo al pediatra ya que estaba con vómitos. Lo hice ver en el hospital de El Talar y decidimos con mi señora llevarlo a su pediatra de cabecera. Le solicité al doctor que me extendiera algún certificado por si hubiera algún inconveniente en la ruta ya que podría haber cortes”.

“Llegamos al corte de ruta 1 sobre el puente San Francisco cerca de las 17:15, me baje y fui a ubicar a algún referente de la manifestación y desde allí comencé a recibir burlas y desinterés de todos, le preguntaba y nadie me sabia decir nada. Logro divisar a Rene ‘Santiagueño’ Saavedra, lo conozco de la zona, es dirigente del SEOM de Vinalito. Me presento, lo saludé y le expliqué la situación en la que estaba con mi hijo y que debía llevarlo al médico urgente y me respondió que no iba a poder ser y si era una urgencia por qué no solicité la ambulancia de El Talar, cuando si dispongo de un vehículo particular me voy en mi auto”.

Agregó “le pedí por favor que me dejara pasar, le presenté los certificados médicos, me repetían lo de la ambulancia y que no iba a pasar porque no era tan urgente. Ponían en tela de juicio lo que dijo el médico y lo que le decía. Le solicité que me acompañara a verlo a mi hijo, le seguí pidiendo y me decían que no”.

“Había otra persona al lado de Saavedra, no sabía quién era en ese momento, pero resultó ser el señor Santiago Seillant, le pregunte su nombre y porqué me decían que no, y me contestaba ‘qué, ¿me vas a denunciar?’, de forma agresiva. Les dije que si hace falta sí lo iba a denunciar a él, a Saavedra, si a mi hijo le pasaba algo, pero solo respondía ‘por acá no pasa nadie, no boludees”.

Comentó que “lamentablemente no tenía forma de insistir, vi que llegó Infantería y comenzaron a armarse con palos, piedras, y a taparse la cara, por lo que volví al auto para mover a mi familia por si había disturbios”.

Melgarejo sostuvo que “después llegó el Jefe de Policía a mediar, me acerqué y me metí en la discusión y le dije que no me dejaban pasar estando con mi hijo enfermo, pero de nuevo prepotente y con agresividad me corrían del sector como si mi problema no era nada para ellos. Les pedí que dejaran pasar a mi señora, y había una ambulancia allí, por lo que dijeron que la traiga y la llevarían”.

“Luego que la llevaran me quedé esperando las ganas de los piqueteros de que me dejen pasar. La ambulancia la llevó a Calilegua, ni siquiera a Libertador, le tomaron la temperatura a mi bebé y no lo vio un médico. Me llama desde Calilegua mi señora para que insista para pasar porque estaba varada ahí y mi hijo seguía con vómitos, ya había pasado casi una hora”.

Mencionó que “con un tono molesto, me dijeron que pasara pero mi hijo estuvo alrededor de una hora y media sin atención medica”.

“Lo que hicieron fue algo inhumano, fue atentar contra la integridad física de un menor de edad. Fue eso, pusieron en riesgo la integridad de un niño, y eso creo que merece algún tipo de penalización”, sostuvo Melgarejo.

Consultado por este diario si había realizado la denuncia por la situación vivida comentó que “sí, en la localidad de El Talar con los nombres de las personas que estaban ahí y me decían que debía esperar. Aparentemente hay una denuncia contravencional iniciada contra estos dos personajes, más mi denuncia”.

Sobre el estado de salud de su hijo, mencionó “está mejor, lo lleve a su pediatra, esperamos hasta las 22 para ver como reaccionaba al medicamento que le dieron y pude traerlo a casa ya que no hacía falta internación pero llegó con un pequeño cuadro de deshidratación, quizás media hora más e iba a ser distinto”.