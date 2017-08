Un gesto que vale la pena imitar

Jujuy al día® – A través de nuestro WhatsApp, un lector nos hizo llegar estas imágenes acompañadas con el siguiente texto:

“He podido captar la imagen de una mujer que repetidas veces sale a caminar con una bolsa con alimento para perros, y alimenta a los “callejeritos” que encuentra en su camino”.

“Lo que me llamó la atención es que siempre se acerca al mismo perro, quien vive en la calle y está siempre en las veredas o alrededor del Centro Cultural Héctor Tizón. Me acerque a hablar con ella y me contó que siempre que puede hace lo mismo, y me habló de este perrito, al que llamó Sansón, el cual está siempre en el mismo lugar”.

“Me dijo que debido a que no puede llevarlo a su casa, cada vez que puede, va y le da un poco de alimento, al igual que a los callejeritos que encuentra en su camino”.