El Juez Mercau inspeccionó domicilios de Milagro Sala

Jujuy al día® – El Juez de Control, Gastón Mercau, realizó una inspección ocular en los domicilios de la dirigente kirchnerista Milagro Sala para establecer si cuentan con las medidas necesarias para alojarla en el caso que se le otorgue la prisión domiciliaria.

Además sostuvo que no tiene plazos para resolver, sí para informar las medidas que se tomaron. Aclaró que la concesión de la prisión domiciliaria de Sala no solo depende de su resolución sino también de lo que decida el Juez Pablo Pullen Llermanos ya que, de no haber coincidencia en la misma, no se podrá aplicar el beneficio, por ende, Sala seguiría en la Unidad Penal.

El Juez Mercau manifestó “ya veré cuando se resuelve porque no hay respuesta a lo que se le pidió al Ministerio de Seguridad, que se le pidió que alguna otra fuerza pueda colaborar teniendo en cuenta que la resolución de la Comisión habla de algún inconveniente con personal del servicio penitenciario”.

“En el caso que se le conceda la prisión domiciliaria, debe haber custodia de alguna fuerza de seguridad”.

Comentó que “estoy considerando distintas medidas, una de ellas puede ser la prisión domiciliaria, después veremos. Está la posibilidad de la fiscalización electrónica, ya se verá dónde. La CIDH dicta una cautelar porque no estaban dadas las condiciones para que permanezca en el penal de Alto Comedero, sugiere otras opciones”.

Aclaró “se han adoptado medidas para resguardar su integridad que ya se habían adoptado antes de esta resolución”.

“Tiene que ver con la seguridad, la medida habla de su integridad física pero debemos evaluar que hay un riesgo procesal por el cual se dictó la prisión preventiva y buscar una solución acorde a ambas”.

Explicó que “el riesgo procesal es que podría haber una posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso. Eso es que hay que asegurarse que, de beneficiarla con una prisión domiciliaria, no se produzca”.

Sobre su vista a los domicilios sostuvo, “vine a observar las condiciones para la seguridad, para entrada y salida. Las conclusiones la daré cuando resuelva”. Sobre el domicilio en El Carmen comentó “no pude entrar estaba cerrada en ese momento”.

Respecto a cuándo debe emitir su resolución, el Juez Gastón Mercau señaló que “cuando tenga los informes del Ministerio de Seguridad. Lo que hay es un plazo para informar a la CIDH las medidas que se están tomando. Si no tengo toda la información no puedo resolver. Además la decisión también depende del doctor Pullen Llermanos, somos dos jueces. Debemos informar esta semana las medidas que estamos tomando, no nosotros sino debe informar el Estado nacional”.

Aclaró que si su resolución no coincide con la del juez Pablo Pullen Llermanos “si no hay una coincidencia no se puede llevar a cabo la medida”.