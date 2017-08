Clara Falcone: “no hay libertad para Milagro Sala, habría un cambio de lugar en cuanto a la prisión, nada más” Opinó sobre la resolución de la CIDH

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), Clara Aurora De Langhe de Falcone, se refirió a la resolución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda la prisión domiciliaria de Milagro Sala.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, y ante la consulta respecto a la resolución dictada por la CIDH, Clara De Langhe de Falcone expresó que no la sorprendió “porque la gente que viene no está en Jujuy y no sabe lo que pasa en Jujuy. Ustedes saben mejor que yo todo lo que pasa en las redes sociales por esta resolución, no me hagan hablar más de lo que tengo que hablar”.

“Lo único que voy a decir, porque no quiero entorpecer la tarea de quienes dictaron la prisión preventiva, que son el Juez de Control y el Juez de Causas, Pablo Pullen Llermanos, que los plazos no son perentorios. Es una cautelar donde el plazo es para informar, ahora ambos jueces tienen la libertad de decidir si acatan o no”.

Sostuvo que “no sé qué harán los jueces, no lo puedo decir, son ellos quienes están evaluando y viendo, ellos deben tomar la decisión, pero sostengo que los plazos no son perentorios”.

Agregó “no se vence nada, dan 15 días para informar pero no es que pierden un recursos u otra cosa, dan un plazo y ni siquiera tienen obligación los jueces, verán que hacen. Escuché a Mercau y a Pullen Llermanos decir lo que estoy diciendo, que están evaluando, no quiero tener contactos con ellos para que tengan la libertad de decidir. Recién hoy me entere por los medios que estaban viendo inmuebles donde iría y que no han tomado resolución”.

Resaltó “no hay libertad para ella –Milagro Sala-, habría un cambio de lugar en cuanto a la prisión, nada más, y eso debe entender la ciudadanía porque está tan triste y molesta con esta resolución”.

“Nosotros estamos obligados por los tratados internacionales, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, ya que formamos parte de los organismos internacionales, a acatar las resoluciones, pero esta no es vinculante, pero nosotros hemos firmado y tiene carácter constitucional”.

Para finalizar, mencionó que quien vigilaría a Sala, “escuche que uno de los jueces pidió un refuerzo para que no sean las fuerzas provincial sino Gendarmería”.

Acerca de si puede tener prisión domiciliaria con fiscalización electrónica, la titular del STJ sostuvo que “pueden ser ambas, lo que pasa es que hay lugares donde no hay señal para la tobillera electrónica”.

Indicó que se debe prever que en dichos lugares de otorgarse la prisión domiciliaria “no tiene que haber posibilidad de fuga y de entorpecer el proceso, por lo cual hay prisión nada más”.