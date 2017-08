Mario Fiad: “lo que está en juego es volver al pasado de la corrupción, de la violencia e impunidad, o seguir cambiando Jujuy”

Jujuy al día® – A menos de una semana de las PASO, nuestro medio entrevistó en exclusiva a Mario Fiad, precandidato a Senador por el Frente Jujeño CAMBIEMOS (FJC), quien habló de distintos temas, entre los que destacó la posibilidad de una “restructuración política muy fuerte”, y los proyectos para explotar el potencial productivo y laboral de la provincia.

En declaraciones exclusivas al diario JUJUY AL DÍA®, Mario Fiad expresó “nunca hemos dejado de tener contacto con la gente, ya que como Ministro también estábamos en territorio y recorriendo Jujuy. No hay duda que hay una provincia que ha empezado un proceso de reconstrucción, pero no se puede en un año y medio de gestión resolver los problemas de 20 años o más, con lo cual la gente tiene muchas necesidades pero advierte, y está esperanzada, que este cambio se profundice, y advierten que se están resolviendo los problemas, que hay voluntad, no solo política sino actitud y compromiso por parte del gobernador en primer término y de cada uno de los Ministerios, en dar las respuestas necesarias”.

“Hay un plan de gobierno que está ejecutando muchas obras en cada una de las localidades de toda la provincia, por eso sostengo que este proceso de reconstrucción se ve, se siente y la gente está esperanzada en que se profundice”.

Agregó que “en este andar de provincia hemos visto que no había un clima electoral, que la gente está muy sensible y no hay duda que el tema económico y el trabajo es lo que más los agobia. Tuvimos, y tenemos, como lema de gobierno la paz, la unión y el trabajo. La paz sin duda que es en un proceso muy fuerte de profundización y la brecha que nos separaba a los argentinos, y a los jujeños en particular, se está cerrando porque antes se decía que si pensabas distinto eras enemigo, y esa consigna no existe, los jujeños están tendiendo a unirse porque se puede discutir, se pueden asimilar las situaciones cuando antes eso era complejo porque se de muchas familias y amigos que han tenido rupturas por lo ideológico que iba más allá de la política”.

“Eso se está reconstruyendo en Jujuy y todos los jujeños advierten que en Jujuy hay nuevos aires con respecto a la paz, y por supuesto que el tema de la generación de puestos de trabajo”.

Añadió que “en eso el gobierno de la provincia está dando muestras, independientemente de que falta mucho por hacer, pero la construcción del parque solar en Susques, en la Puna, que será el más grande de Latinoamérica a más de 4 mil metros de altura, no tan solo generará manos de obras si no también ingresos para la provincia. La fábrica de baterías de litio, que le dará valor agregado a la producción, ya tiene financiamiento otorgado y garantizado”.

“La construcción de la nueva ruta 34 que ya está licitada y pronto iniciará su obra, igual a la ruta 1 o la reconstrucción del ferrocarril que tendrá como primera etapa Volcán- Humahuaca. Todo eso es generación de mano de obra y hay más para abordar. Está la construcción 3500 viviendas cuando el promedio de construcción en la provincia de hace más de 30 años era de mil viviendas por año, esto es sustancial para la generación de trabajo”.

Fiad sostuvo que “en Jujuy esta generación viene a suplir una gran necesidad, pero no es suficiente, creemos que una provincia pacificada, que tiene más a la unión, que tiene seguridad jurídica, tendrá más posibilidad de trabajo para los jujeños”.

En relación a lo que ha percibido en sus visitas a cada localidad, Fiad comentó “el termómetro de la gente sin duda tiene como grandes necesidades el tema laboral y la economía, más allá del proceso inflacionario que todos sabemos se ha reducido sustancialmente. Es una situación compleja para todos pero las pautas salariales están tendiendo a seguir el tema inflacionario pero ha habido una perdida en porcentual en algunos caso que hace que el bolsillo mande”.

“Tengamos la esperanza que con una Argentina en mejores condiciones, con inserción en el mundo como la tenemos y no en forma sectaria como antes, con transparencia, con una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, podemos abordar los problemas y darle las soluciones necesarias a los argentinos, y en particular a los jujeños”.

Agregó que “el compromiso y la territorialidad con la que aborda cada uno de los problemas el gobernador Gerardo Morales nos hace diferenciar muchísimo con respecto a Nación, con lo cual hay un andarivel provincial que tiene una velocidad y visibilidad distinta en la población que el andarivel de Nación”.

Respecto a si le preocupa que la gente no esté bajo el clima electoral, respondió “creo que el ciudadano común está muy vapuleado con información de peleas sistemáticas, de violencia sistemática desde todos lados y eso hace que tendríamos que pensar en una reforma, una restructuración política muy fuerte en la cual estas elecciones que son cada dos años se sistematicen y se hagan directamente cada 4 años, que no se hagan los recambios que se hacen actualmente así se oxigenaría mucho a la gente”.

“Eso es un tema de debate general que puede estar surgiendo en muchas personas, políticos y sectores políticos para hacer una evaluación, pero la gente está muy abrumada de información y de peleas sistemáticas que hacen que grupos apoyen a fulano de tal y otros a otro, pero tienen una información no objetiva por parte de algunos medios periodísticos sino tendenciosa, muchas veces a favor de uno u otro sector”.

Consultado por JUJUY AL DÍA® respecto a los proyectos que piensa tratar prioritariamente de llegar a la Cámara Alta, Fiad comentó que “hay muchos que han quedado en carpeta cuando era legislador, otros que tuvieron la posibilidad de haberse presentado y no tuvieron el tiempo necesario para transformarse en leyes y otros que son nuevas prioridades para los jujeños. En esto no hay duda que vamos a tender a darle prioridad a los proyectos que puedan generar mano de obra para los jujeños, inversiones, el tema de las economías regionales, darle el impulso a las zonas francas y parques industriales ya que son una posibilidad para que más jujeños se incorporen a la faz laboral”.

Además indicó que “ver la posibilidad de que desde Nación puedan profundizarse acciones para radicar profesionales del interior con lo cual las provincias se puedan ver beneficiadas. El tema de desarrollo humano, el tema del agua en particular, más que nada proyectos que tiendan a favorecer la creación de mano de obra”.

“La matriz productiva, ahora con el desarrollo de las energías renovables en Jujuy, se amplió. Se fortaleció el sector del tabaco, el sector cañero, pero ahora con el parque solar y el litio van a ser grandes proyectos que van a generar muchas fuentes de ingreso a los jujeños”.

Mencionó que “he trabajado mucho con el tema narcotráfico y adicciones, sin duda alguna van a ser proyectos que se van a enarbolar en las posibilidades legislativas. También con el tema salud, más allá de este proyecto que hacía mención de radicar profesionales en el interior, está la posibilidad de ciertos incentivos para que haya una mejor distribución de los profesionales en general y de la salud en particular”.

Respecto a las expectativas de un Congreso, tras las legislativas, que no tendrá mayoría del oficialismo, el precandidato a senador por el FJC expresó “han visto que este año y medio legislativo, en el Congreso de Nación no ha sido fácil, pero muchos de los proyectos que se convirtieron en leyes fueron fruto del consenso y creo que hubo una madurez política en eso porque en el 2016 hubo un buen andar en general, pero en el 2017, al ser un año electoral ya hubo algunas chicanas o piedras en el camino que no dejaron tener el buen ritmo como el del 2016”.

Mario Fiad sostuvo “lo que está en juego es volver al pasado de la corrupción, de la violencia e impunidad, o pensar que esté presente esperanzador nos puede llevar a un buen futuro, y es seguir cambiando Jujuy”, concluyó.