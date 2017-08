Programa de los Videoclips para el Sábado Estudiantil

Jujuy al día® – Se realizó la última reunión, previa al primer Sábado Estudiantil, con la presencia de docentes asesores, jefes de hinchadas y fuerzas de seguridad para definir detalles organizativos del evento.

Durante la misma, se entregó a los docentes y alumnos presentes una carpeta conteniendo la información necesaria sobre la distribución de las hinchadas en el Estadio 23 de Agosto, se informó sobre las medidas de seguridad a aplicarse y del desarrollo de la tradicional jornada a realizarse el 5 de Agosto.

El encuentro se concretó en la sede del Ente Autárquico Permanente con la presencia de su presidente, Marcelo Ponce, quien al finalizar, remarcó el espíritu de cooperación de los colegios como así también de las fuerzas de seguridad de la provincia que año a año contribuyen con la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante este sábado los establecimientos tendrán el siguiente orden.

VIDEOCLIPS PRIMERA PASADA

SECUNDARIO Nº 43- Chantaje- Shakira y Maluma

CHE IL- Would i lie to you- David Ghetta

MARTIN PESCADOR- Sin contrato – Maluma

ESC. DE MINAS – Swalla- Jason Derulo

BACHILLERATO Nº 2- Finders, keepers- Tiny Stoesel

MAYOR JUJUY- Love me down easy – Oriana Sabatini

POLIMODAL Nº 3- Trumpets- Sean Paul

REMEDIOS DE ESCALADA- Llámame más temprano- Manos Arriba

SEC. DE ARTES Nº 42 – Shape of You- Ed Sheraan

BACHILLERATO Nº 16 – Let me love you- Justine Bieber

SECUNDARIO Nº 1- Vacaciones – Wisin

GIANELLI- Rocabye- Clean Bandit

BACHILLERATO Nº 19- Intoxicaded- martin solveig

SANTA BARBARA- Chained to the rhythm- Katty Perry

JEAN PEAGET- This is what you came for- Rhiana y Calvin Harris

ESC. LA SALLE- Shake Shake- Daddy Yankee

1º PASAJE DE HINCHADAS

Canción especial a cargo de la profesora Cecilia Storni

2 da. PARTE

EET DE MINA AGUILAR – ESC. INVITADA

VIDEOCLIPS SEGUNDA PASADA

JOSE HERNANDEZ- Run away- Galantis

SECUNDARIO Nº 32- Báilame- Nacho

SECUNDARIO Nº 6- Olha Explosao- Mac Kevinho

SALVADOR- Hey Dj- Cnco

BACHILLERATO Nº 21- This girl- King vs cooking

EMDEI- Olvídate – Amor por un rato

EPA- Me enamore- Shakira

MARINA VILTE- Súbame la radio- Enrique Iglesias

SECUNDARIO Nº 48- Bangog- Baby K Roma & Lali

HORIZONTE Nº 2- MONTERRICO – Hey ma- Pitbul & Camila Cabello PASCAL – Despacito- Luis Fonsi

NACIONAL Nº 2 – Vente pa aca- Ricky Martin & Maluma

NUEVA GENERACION- Cheep Trills – Sia & Sean Paul

SECUNDARIO Nº 34- El amante- Nicky jam

DIVINO REDENTOR- My way – Calvin Harris

CANONIGO GORRITI- Cant stop this feeling- Justine Timberlike

SECUNDARIO Nº 33- Outside – Calvin Harris

Segundo pasaje de hinchadas y napolitanas

Desconcentración después del segundo pasaje de hinchadas.