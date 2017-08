Palpalá se prepara que celebrar por primera vez su Fiesta Patronal en honor a San Cayetano

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto de la Municipalidad de Palpalá, Malena Amerise, se refirió a la iniciativa del ejecutivo comunal de celebrar por primera vez su Fiesta Patronal el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, Patrono de la ciudad. Además confirmó que el lunes será asueto administrativo y escolar en la ciudad siderúrgica.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Malena Amerise señaló que “la ciudad de Palpalá, como municipio, no festejó nunca la Fiesta Patronal, pero este año nos sumamos a lo que organiza la comunidad de la Parroquia San Cayetano con el objetivo de poder llegar a un público más amplio porque son las Fiestas Patronales”.

“Hemos organizado una serie de eventos culturales, deportivos, turísticos, a fin de poder congregar a la comunidad de Palpalá en la celebración de San Cayetano”.

Agregó “estas actividades las arrancamos el lunes con visitas guiadas porque el templo donde se encuentra la imagen de San Cayetano. Lo fueron construyendo los vecinos de Palpalá, las primeras familias, y tiene un valor muy importante en la identidad de los palpaleños y quien se acerque puede conocer la historia porqué San Cayetano es el Santo Patrono de Palpalá”.

“Otra actividad tiene que ver con el cuidado del medioambiente, con el cuidado de la casa común, como lo denomina el Papa Francisco. Para ello realizamos una jornada de canje de botellas de plásticos por bolsas que llevan la imagen de San Cayetano y seguimos mañana –por hoy- donde haremos la 1° maratón en honor a San Cayetano en Palpalá. Tenemos, hasta el momento 500 inscriptos y, para ser la primera, es un número muy significativo”.

Amerise comentó que “el 7 de agosto haremos por primera vez un desfile en el marco de la Fiesta Patronal y esperamos que nos acompañe el gobernador de la provincia. Ese día se hace toda la celebración con las instituciones de educación, civil, cultural y deportivas de la ciudad. Para culminar con la celebración central, que contará con el Obispo de Jujuy, en la noche se cierra la semana de festejo con la serenata que siempre se realiza, y este año no faltará, estaremos todos al pie del monumento a San Cayetano celebrando esta Fiesta Patronal”.

Además recordó que “ese día es asueto departamental, no hay actividad administrativa ni escolar”.

Consultada respecto a porqué San Cayetano es el Patrono de la localidad. Amerise respondió “lo que cuenta la historia es que el que trae esta imagen es el primer farmacéutico de la ciudad, un salteño de apellido Güemes y él empieza a dar a conocer y difundir a este Santo del Pan y del Trabajo. Se cree también que tiene un fuerte impacto la fábrica Altos Hornos Zapla, que también hizo que esto tome otro valor”.

Para finalizar, sostuvo que con esta celebración “lo que buscamos es que esto no solo pase por la religiosidad si no que pueda generar actividades que nos permitiera interactuar entre creyentes y no creyentes, por eso una maratón, vistas guiadas, actividades en el marco del medioambiente, porque sabemos que estas celebraciones, este día, es muy convocante, la gente llega de toda la provincia y queremos que la fiesta sea para cada palpaleño, por eso este concepto de querer lograr trascender la religión y generar estas actividades con todo el gobierno municipal y en una mesa de trabajo que concretamos con el Padre Ian, que es quien lleva adelante esta fiesta y celebra que hoy podamos hacer algo que no se hace desde hace 58 años, que es el tiempo que tiene el patrono San Cayetano en Palpalá”.