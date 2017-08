Jujuy: denuncian penalmente a ex autoridades de la CODEPO por el faltante de 2 millones y medio de pesos

Jujuy al día® – Tras la denuncia presentada por el ejecutivo provincial, la Oficina Anticorrupción de Jujuy (OA) abrió una investigación contra los ex titulares durante la gestión de Eduardo Fellner de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CODEPO), por el faltante de 2,5 millones de pesos.

Según un comunicado, con motivo de la denuncia presentada por el Sr Diego Raúl Rotela, Director de Asuntos Municipales e interventor provincial de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (CO.DE.PO), la Oficina Anticorrupción abrió investigación por hechos relacionados a la rendición de cuentas de tres Proyectos nacionales durante el periodo comprendido entre marzo de 2015 y marzo 2016 por parte de las autoridades de CO.DE.PO.

CO.DE.PO fue creada como entidad pública con la finalidad de promover el desarrollo integral y sostenido de la Cuenca de la Laguna de Pozuelos así como la actividad productiva del lugar. La Cuenca que abarca parte de los departamentos de Rinconada, Yavi y Santa Catalina, es un área de valor histórico y científico que tiene por epicentro la Laguna de Pozuelos, a la vez que alberga a diversas comunidades originarias.

En dicho marco, CO.DE.PO suscribió 3 convenios, que implicaban la recuperación de la ganadería ovina en la zona, la ampliación de un matadero frigorífico en Cieneguillas y el desarrollo de la cadena de valor del cuero de llama de nuestra Puna. Incluían por ejemplo la entrega de elementos para la construcción de corrales, poner en marcha un matadero y curtiembre, entre otras. Estos proyectos fueron financiados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación y el Ministerio de Producción, por una suma aproximada de 9 millones de pesos y estaban destinados a mejorar la infraestructura, producción y distribución de los insumos desarrollados por CO.DE.PO en la Puna jujeña, beneficiando a las comunidades aborígenes y productores del lugar.

La investigación llevada a cabo por la Oficina Anticorrupción pudo determinar la existencia de diversas irregularidades y un faltante de 2,5 millones de pesos. Se corroboraron inconsistencias en la rendición de cuentas a Nación, sea por falta de comprobantes o por no haberse llevado a cabo las contrataciones de la manera establecida. En cuanto al dinero faltante, se constató que el mismo no fue rendido ni se encuentra a disposición de CO.DE.PO. Eso redunda no sólo en un perjuicio significativo al Estado, sino también a las comunidades beneficiadas, ya que muchas no han recibido los elementos comprometidos.

Por ello, esta Oficina Anticorrupción denunció penalmente al entonces presidente de CO.DE.PO y a su secretario, por la posible comisión de fraude a la administración pública.