Giacoppo: “Milagro Sala es Cristina, es Julio De Vido, y es José López y sus bolsos”

Jujuy al día® – En medio de las actividades de campaña, la senadora nacional y precandidata a renovar la banca por el Frente Jujeño Cambiemos, Silvia Giacoppo se refirió a la situación de Milagro Sala luego del pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que a Milagro Sala le apliquen cárcel domiciliaria. Al respecto, Giacoppo señaló que “No sorprende el informe sobre situación de Sala, pero ahora hay que esperar el fallo de la Corte. Pero lo que hay que dejar en claro es que ya no piden ni ordenan la liberación sino que hablan de prisión domiciliaria. Es un avance que tiene que ver con la visita a la provincia invitados por las autoridades”.

“Está claro que no es lo mismo pedir la libertad que la fiscalización electrónica. La CIDH no pide que cese de detención de Milagro Sala, por lo tanto al recomendar prisión domiciliaria no la considera presa política. La CIDH admite que Sala delinquió, pero pide que no la tengan en una celda. ¿Hará lo mismo con el resto de los delincuentes?”, se preguntó.

“Después de esta solicitud, se cae el relato de sobre que Sala es una presa política. Relato que intentó establecer el CELS. El tiempo seguirá demostrando que Milagro Sala es una delincuente presa y no un presa política”, agregó Giacoppo.

Giacoppo recordó que –y tal como fuera expresado en un comunicado- “Sin perjuicio de que la resolución emitida por la CIDH, convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el Gobierno de la Provincia, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala”.

El gobierno de Jujuy “dictará acto administrativo poniendo en conocimiento del pedido de la CIDH al Poder Judicial de la Provincia, en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión. El Gobierno de la provincia reafirma el compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia”.

“Como dijo el gobernador Morales, Milagro Sala se ha robado todo”. Y yo agregó que Milagro Sala es Cristina, es De Vido y es José López y sus bolsos”.

Giacoppo señaló, además, que “es lamentable que todavía tengamos que seguir tratando de explicar algo que es tan obvio para los jujeños. Milagro Sala manejaba un ejército y fondos millonarios para obras que no realizó. Como dijo el gobernador Morales, Milagro Sala se ha robado todo. Y yo agrego que Milagro Sala es Cristina, es Julio De Vido y es José López y sus bolsos”.

“Acá hay protección, no sólo a Milagro Sala, sino a la estructura política que gobernó Argentina durante años, encabezada por Cristina Kirchner y su brazo ejecutor Julio De Vido. Yo confío en la justicia, porque soy una defensora de la República. La verdad siempre triunfa, hay que darle tiempo a los procesos judiciales”, remarcó para finalizar.