En Palpalá: estudian habilitar el ingreso a planta del municipio a través de concurso público

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Intendente de Palpalá, Pablo Palomares, se refirió a la idea, que ya se puso en práctica en la ciudad de Córdoba, para el ingreso a la planta del municipio a través de concurso público, abierto a todos. “La gente se capacitará y preocupará para ser el más apto para el lugar que pretende ocupar” aseguró.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Pablo Palomares expresó que “estuve reunido con la autora del proyecto que se convirtió en ordenanza en la ciudad de Córdoba, la concejal Laura Sesma, por el cual en dicha ciudad para ingresar al municipio se rinde concurso para cualquier lugar, entiéndase a planta permanente no al de la gestión de turno. Me resultó muy importante, y su importancia reviste en que así se empezará a profesionalizar el lugar, se valorará cada expectativa que se genera con un cargo vacante para que todo aquel vecino que se sienta con aspiración y condición de ingresar lo haga por mérito y no por ser amigo del intendente de turno, pariente o tener algún contacto”.

“Esto empezaría a hacer que cada uno empiece a cuidar su fuente de trabajo, a valorarla y a querer capacitarse más cada día. Pero este tipo de ordenanza no se hace de la noche a la mañana, por eso mi intención era hablar con la concejal para saber cómo trabajaron el tema con los gremios, los empleados, con sectores que representan a los vecinos, y acá hay que hacerlo de manera organizada. Ojala que se pueda trabajar en algo así y que quede para el futuro”.

Agregó “la idea es que regule de ahora en más el municipio. Me encantaría poder dejar algo así, no más planta permanente por amigos, sino al contrario, que pasen porque se capacitaron, porque son los mejores para ese lugar. Sería un gran antecedente, pero nos va a llevar un tiempo trabajarlo. Esta reunión era para saber cómo se trabajó, cómo surtió efecto, si la sociedad había acompañado y, como cuando hay un cambio al principio hay incertidumbre, miedo, luego fueron los mismos gremios quienes terminaron aplaudiendo esta iniciativa, ya que se dieron cuenta que capacitando a su personal, el más capacitado va a ingresar y a partir de ese momento no dependería de nadie más que del conocimiento de uno mismo, y no hablo de un conocimiento de títulos profesionales”.

“Hay que ver en qué lugar hacen falta en la Municipalidad porque no siempre hacen falta operarios, no siempre hace falta administrativos, todos creen que ingresar a la municipalidad es ocupar un escritorio y está plagada la municipalidad de eso. Por ello, hay que ver qué vacante se genera, qué tiempo y cómo llamar a un concursos para cubrir esa vacante”.

Acerca de la aplicabilidad de una ordenanza así en su municipio, Palomares respondió “me encantaría. En provincia se está empezando a practicar en los cargo de mayor jerarquía del Poder Judicial y es un gran antecedente. Por ahí uno no lo tiene en cuenta pero este gobierno hizo que para ocupar cargos de secretarios y jueces se rindan concursos y entra quien está más capacitado”.

“Lo ideal sería que se extienda a todos los empleados del Poder Judicial, y al resto de la administración de los otros Poderes. El Legislativo tiene su particularidad pero también tiene empleados que dependen de ese Poder y con lo cual también podría llegar a hacerlo, pero donde más se palpa y donde mejor fruto daría sin duda es el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal. Sería lo mejor que nos pudiese pasar como vecinos porque siempre está la expectativa de ingresar a trabajar al municipio o al Estado, pero si no soy amigo de un diputado, concejal, intendente, no entro y esta mentalidad hay que cambiarla”.

Sostuvo que “tenemos que empezar a decir que ingrese quien está más capacitado para ocupar ese lugar, y esto sería algo que repercutirá muy bien en las administraciones. Pero insisto, es algo que no es de la noche a la mañana, no se imponen las cosas, hay que trabajarlo entre todos los sectores, convocar a los gremios y hablarlo, convocar a los empleados que no están agremiados y también a la sociedad que esté representada a través de centros vecinales, y a los sectores políticos y fundamentalmente en el Concejo Deliberante trabajar con todos los sectores con tiempo, no es para ya”.

Palomares comentó que “estamos permanentemente haciendo una especie de encuesta, una revisión de nuestro personal, su aptitud y nos dimos con grandes sorpresas como que hay gente muy capacitada ocupando lugares que no tienen que ocupar y que debería estar o podríamos hacer mayor su rendimiento si estuviese en otro sector. Hay que hacer un reordenamiento interno de lo existente pero a mí sí me gustaría que los próximos en ingresar a planta sean a través de este mecanismo. No sé si vamos a tener aprobada una ordenanza para los próximos ingresos pero por lo menos me gustaría decir qué vacantes se generan o en qué lugar del municipio hace falta cubrir algún espacio y en virtud de eso convocar a los ciudadanos que se sientan aptos para ocupar ese lugar”.

“No podemos seguir cometiendo errores u ocupando lugares con familiares y amigos, algo que se hizo históricamente, pero desde que estoy no lo permití, quienes ocupan lugares como funcionarios son los únicos que ingresaron conmigo y se van conmigo, a planta aun no pasé a nadie porque es un compromiso que tengo con el gobierno provincial, todos conocemos que tenemos una ley de emergencia económica de muchos años con la cual el gobierno provincial es quien paga los sueldos a los empleados del municipio, por eso hay que ser prudentes, actuar con cautela y cumpliendo las peticiones del gobierno”.

Sostuvo que “ojalá que para el 2018, de autorizarse algún ingreso a planta, lo haga quien esté más capacitado, pero no puedo desconocer que aún hoy, por más que fuimos saneando la situación de muchos precarizados que hay en la municipalidad, cuando me tocó ingresar había empleados en negro, sin contrato solo un pago informal y hemos solucionado, asegurando a cada trabajador y hay que incentivarlo para que siga brindando más frutos y trabaje mejor. Sin duda que estaban desmoralizados y desmotivados pero si se generasen vacantes para pasar a planta y de si tengo 15 y hay dos vacantes se rinde y entra quien esté más capacitado. Este es un gran paso para ir haciendo que la misma gente se capacitara y preocupara para ser el más apto para el lugar que pretende ocupar. Esa profesionalización sería muy buena para el municipio”, concluyó.