Jujuy: aseguran que es altísima la demanda en los Centros de Atención de la Violencia de Género

Jujuy al día® – En relación al flagelo de la violencia de género en Jujuy, nuestro medio entrevistó a la titular de la Secretaría de Paridad de Género, Soledad Sapag, quien se refirió al significado e importancia que tiene el “Compromiso provincial contra la violencia hacia las Mujeres”, lanzado ayer por el gobernador Gerardo Morales, y a la demanda que tienen en los distintos centros de asistencia para mujeres víctimas de estos hechos.

En este sentido, Soledad Sapag manifestó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que este compromiso “no es otra cosa más que poder aportar cada uno desde su lugar para cambiar la historia de Jujuy y esta cultura que tenemos tan arraigada, esta cultura machista, patriarcal, y así logremos este cambio social porque entendemos que la violencia de género es un problema de toda la sociedad y es un problema social”.

“Entendemos que la mejor manera, la más efectiva, será con el compromiso de todas las personas. Además hay muchas instituciones, ONGs, organismos que vienen trabajando en la prevención, pero hay que sumarse a este trabajo”.

Agregó “no pedimos que hagan grandes cambios en sus estructuras sino que podamos involucrarnos, comprometernos y trabajar en la difusión, a poder indicar a las personas en situación de violencia cuáles son los recursos que tienen disponibles, poder hacer una visibilización de estos recursos y poder aportar en cuanto a la prevención, a la promoción, así una vecina pueda acompañar a la mujer que vive una situación de violencia, a llegar a una comisaria, que se anime a hacer la denuncia, a pedir ayudar, llamar a la línea 144. Desde nuestro lugar como ciudadanos comenzar este gran proceso de cambio que necesitamos los jujeños, y estoy segura que toda la sociedad puede aportar en esto”.

En relación a este compromiso, JUJUY AL DÍA® consultó a la Secretaria de Paridad de Género si este lanzamiento tiene que ver con un aumento de los casos y en la visibilización de esta problemática por parte del gobierno y en la continuidad de acción al respecto. Soledad Sapag respondió “es una realidad, al no haber antes nada Jujuy, abrimos los distintos centros y la verdad que tenemos una altísima demanda, altísima, y eso nos lleva a seguir abriendo mas centro para que cada uno, desde su localidad, pueda tener los mismos servicios y atenciones”.

“Creemos que la mejor forma de que no tengamos un gran número de personas que asistan a estos centros es evitando que lleguen a una situación de violencia, y lo podemos lograr a través de la prevención, de la promoción y lo podemos hacer entre todos”.

Para finalizar, Sapag hizo referencia al caso ocurrido días atrás, donde un vecino hizo a un lado el “no te metas” y, aunque resultó gravemente herido, logró rescatar a una mujer que estaba siendo golpeada salvajemente por su ex pareja. Expresó “nuestro objetivo es poder llegar antes y no tener vecinos heridos por asistir y ayudar a una mujer, y que esto no implique que las personas vuelvan a dar un paso atrás y decir ‘yo no me meto’, que piensen en que si es de puertas para adentro es un problema del otro, cuando no es así, es un problema de todos, entre todos ayudamos dando aviso a la policía, a los lugares donde pueden asistir ante una inmediatez por una situación de violencia”.

“Este vecino probablemente le salvó la vida a esa mujer y a su familia, es heroico lo que hizo y más de nosotros deberíamos hacer lo mismo, aunque no me refiero a llegar a los extremos a donde llegó y pasó este vecino”, concluyó.