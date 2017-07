Preocupante: muchas de las ablaciones de órganos en Jujuy no se concretaron por negativas de familiares de los potenciales donantes

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Jorge Alberto Berón, coordinador del CUCAIJUY, se refirió a los impedimentos que hubo en la provincia para realizar ablaciones de órganos, siendo una de las principales causas la negativa familiar. Además habló de la tendencia en baja de las ablaciones como la de trasplantes, tanto a nivel nacional como en Jujuy.

Respectos a las ablaciones de órganos en Jujuy, Jorge Berón expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “hemos tenido la primer ablación del año, pero hemos tenido muchos operativos, es decir la denuncia o notificación de que existe un potencial donante en cualquier terapia, y fueron más de 15, pero hubo muchas negativas familiares, y eso me preocupa”.

“Las negativas familiares es lo que nos empuja a seguir concientizando porque cada vez más nos vamos enclaustrando los humanos en nuestras cositas, en nuestros propios problemas y no podemos levantar la cabeza para ver los problemas de los vecinos, de los necesitados”.

Respecto a otras causas que hicieron que los operativos no sean viables, Berón comentó “tuvimos causas médicas como un tumor, era donante pero tenía cáncer y no era factible. Otra causa médica es haber llegado tarde por haber sido avisado tarde, y esos órganos dejaron de recibir un flujo adecuados y no fueron viables para ser implantados”.

Comentó “esta es la primer ablación del año, y el año pasado tuvimos 5, no sé si alcanzaremos las 5 pero espero arrimarnos lo más posible, por ello seguiremos haciendo campaña y aprovechamos esta oportunidad para invitar, a quienes lean esto, que colaboren en las elecciones, durante ese domingo en las escuelas pondremos una carpita o una mesa de CUCAY JUY que será informativa para que la gente tenga conciencia de la necesidad de nuestros queridos pacientes”.

En relación a la tendencia nacional de disminución en las ablaciones y trasplantes, Jorge Berón expresó “es nacional, tengo algunas ideas pero me parece arriesgado decirlas, pero el hecho de que uno nota que hay muchos web, muchos ‘likes’, he visto casos donde un amigo en común de muchos en un grupo grande tenía su padre con hemorragia digestiva, se estaba sangrando, y el chico pedía sangre para su papá, y todos ‘levantaban el dedito’ y decían estamos con vos pero poniendo el dedo y no el brazo cuando eso es lo que hacía falta era donar sangre”.

“Eso de andar en la web y encerrase en uno mismo, ver cuantos contactos tengo y no ver más allá para ayudar a nuestro prójimo. Algo está pasando, hay que seguir incentivando este tema como se hace con el dengue, SIDA, con todas enfermedades que necesitan una concientización”.

Respecto a cómo salir de este egoísmo social, indicó que “cuesta llegar, por eso estamos yendo a las escuelas como estrategia, donde encontramos cabecitas frescas, niños con agilidad mental para comprender nuevos paradigmas, mensajes y luego ser ellos transmisores y multiplicadores en su núcleo familiar o de amigos”.

Acerca de la cantidad de trasplantes realizados en Jujuy, el titular del CUCAJUY señaló “el año pasado se realizaron 30 y hasta ahora 12 en este año, contando los dos riñones y corneas que vienen”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® Beron resaltó los beneficios de los trasplantes de personas vivas. “Es muy recomendable, tratamos que sea cuanto antes entre vivos relacionados consanguíneamente, es decir cuando un paciente tiene indicación de entrar en diálisis crónica como tratamiento supletorio, que lo ayuda a sobrevivir, es mejor si es de un donante vivo. Para eso hay que alentar a la familia a que se presente a probar si es compatible, a pesar de ser parientes”.

Sostuvo que entre los familiares “tienen miedo, muchos no se presentan a hacer los estudios pero es altamente recomendable”.

“En España existe el ‘donante samaritano’, es una persona sana que se anotan y quieren donar un riñón, no lo venden, esa personas que no tienen parentesco, en España se puede, acá no. No pido esto para Argentina pero sí le pido a los seres queridos de estas personas, de estos pacientes, que se ofrezcan porque tienen mejor calidad de vida los pacientes que reciben órganos de donantes vivos”.