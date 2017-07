Para la diputada Burgos, la propuesta sobre la renuncia a los fueros es una “maniobra política en los medios que no tiene ningún valor”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la diputada nacional y precandidata a renovar su banca, Gabriela Burgos, se refirió a la propuesta para que los legisladores renuncien a sus fueros, y aseguró que la misma, desde lo legal, “no tiene ningún valor”. También habló sobre el desafuero al cuestionado ex ministro kirchnerista, actual diputado nacional, Julio De Vido.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Burgos expresó sobre el planteo sobre los fueros realizado por Sergio Massa que “es lamentable el manejo que se le ha dado al tema respecto a los fueros. Nos merecemos una discusión profunda y es lo que se quiere hacer esta semana dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se van a debatir tres proyectos que están presentados, muchos de ellos desde el oficialismo, para debatir profundamente el tema, lo que implica y está circunscrito alrededor de esto”.

Explicó “partamos de la base que los fueros no le pertenecen al legislador, le pertenecen al Cuerpo y este es el que se lo otorga a un legislador por la función que cumple. A partir de eso toda esta maniobra política en los medios que se inició la semana pasada es solo eso, una maniobra en los medios, porque valor legal a la hora de exponer a los diputados del Frente Renovador 1País a que renuncien, como si eso apartaría esta protección constitucional, esa garantía constitucional que se le da a los legisladores por su función, no tiene ningún valor”.

“Debatamos el tema del desafuero en sí pero lo hagamos seriamente en el Congreso, donde corresponde, en la Comisión, y profundicemos si hay que hacer alguna modificación, y si hay que hacerla partamos de la idea de una visión de poder modificar de alguna manera los principios que están establecidos en la Constitución. Debemos remontarnos ahí, porque el procedimiento de desafuero de un legislador está, tenemos el procedimiento que podemos modificar cuando el Cuerpo, que es quien lo otorga, decide, por circunstancias particulares, sacarle los fueros, pero es el Cuerpo el que decide”.

Sostuvo que “queremos disminuir el beneficio constitucional respecto a la naturaleza de los fueros, deberemos pensar en modificar la Constitución porque es ahí donde está establecido. Esto merece el debate”.

En otra parte de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, la Diputada Gabriela Burgos se refirió al pedido de desafuero del diputado nacional y ex ministro kirchnerista, Julio De Vido, y manifestó al respecto que “hasta hace dos semanas que se planteó esto, y se necesita una mayoría agravada, por lo mismo que decíamos ya que es el Cuerpo el que lo otorga y es él quien lo saca”.

“Dentro de lo que conforma el FPV, porque se ha ido desmembrando, no estarían dispuestos a otorgar el quórum necesario, y necesitamos las 2/3 partes, ya que estamos hablando de un procedimiento serio que sería sacarle esa protección que tiene el legislador y no está el número suficiente para hacer uso del procedimiento establecido para sacarle los fueros al diputado De Vido”.

“Si me preguntan si él debería estar ahí, no tendría que estar ahí porque así como te dan los fueros sirven a solo efecto de la función del legislador y no para que quieran manipular la idea pensando que eso pueda dar una cobertura por hechos presentes o pasados, hechos donde puede llegar a estar implicado, procesado o imputado, como lo está en más de 100 causas. Moral y éticamente no tendría que estar en el lugar donde está, si algo de ética tiene, que lo dudo, él mismo tendría que apartarse del lugar que está ocupando, si no teme nada pide un apartamiento y la justicia será la que decida”.

“Si no se hace esto es como que ponen en tela de juicio el funcionamiento del Congreso, como si el Congreso no avanzara los jueces no pueden hacer nada, y eso es mentira, no es así”.

“Parece que acá la caja de resonancia es el Congreso, y si el Congreso no debate este tema los jueces no podrían hacer nada, cuando no es así, pueden seguir investigando tranquilamente y llevar todos los elementos de prueba necesarios para que todas las causas donde pueda estar implicado, que son muchísimas, se puedan llevar a juicio”, sostuvo.