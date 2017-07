Jujuy: fuerte trabajo con las cooperativas de construcción para terminar más de 1300 viviendas

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, Humberto García, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, se refirió a la situación de las cooperativas jujeñas desde el inicio de esta nueva gestión de gobierno, e indicó que de las cooperativas inscriptas, aproximadamente solo el 37% regularizaron su situación y de este total, entre 110 y 120 cooperativas se encuentra realizando obras en la provincia, dándole trabajo a más de mil jujeños. Además indicó que, desde distintos planes nacionales, ya han llegado a la Secretaría más de 100 millones de pesos para el desarrollo de diversas obras.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Humberto García expresó que “desde la Secretaria, dentro del marco de regulación y transparencia que iniciamos a fines del 2015, las cooperativas han ido regularizando todos los papeles, incluso con CBU para que se le realicen transferencias bancarias, ya no con cheques de 50 mil pesos como estaban acostumbradas las organizaciones, si no dentro de este marco de regulación y transparencia inscribimos y se regularizaron, hasta el día de hoy, 296 cooperativas que están en condiciones de trabajar”.

García comentó que “cuando empezamos este proceso de regulación y transparencia con las cooperativas se inscribieron alrededor de 800 y las que terminaron el trámite son estas 296 que hoy están activas. Entre las otras había algunas con matricula de Mendoza, de La Matanza, todas ‘truchas’ y después algunos le decían cooperativas a la Túpac Amaru, a la CCC, o a la misma ODIJ, pero no eran cooperativas, con esa matricula y con ese nombre”.

“Dentro de la Túpac habían muchas matrículas y gente que no sabía si eran cooperativistas, obreros o militantes, que nunca figuraron como cooperativistas ni mucho menos. En concreto no puedo decir un número exacto, pero se inscribieron alrededor de 800 con el compromiso de regularizar sus papeles y terminaron casi 300, no hay más cooperativas”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario de Ordenamiento Territorial y Viviendas cuántas personas hoy están trabajando en estas cooperativas, a lo que señaló que “nosotros trabajamos en el marco del Programa Viviendas por Cooperativas. Ahí hay 16 personas, cooperativistas, por cooperativas. No es un tema caprichoso ya que se trata de la autoconstrucción y 4 módulos de 4, donde los cooperativistas hacían sus propias casas”.

“Hoy estamos trabajando con 110 cooperativas y serían, más o menos, más de 1300 personas en estos momentos, y lo que hacemos es terminar las casas en reconvenios de la otra gestión que no las habían concluido. Conseguimos la financiación para concluir esas viviendas y estamos haciendo 1350 viviendas que están por terminar”.

Agregó “en las próximas semanas iniciaremos obras con nuevas soluciones habitacionales que se llaman ‘Casas semillas’, que son como el programa ‘Mejor vivir’ con una habitación más y pensamos incorporar al resto de las cooperativas, pero hoy 110 a 120 cooperativas están en funcionamiento, multiplicadas por 16 personas aproximadamente. Es mucha gente, y ese es el movimiento que tenemos hoy en la Secretaría de Ordenamiento, aclarando que son cooperativas de construcción”.

Consultado acerca de los fondos que se han invertido en el trabajo de estas cooperativas, García indicó que “hasta el momento, y en el año y medio de gestión, suman 101 millones de pesos que bajaron a la Secretaría para las viviendas reconveniadas, que son las casas que no estaban concluidas, y que en otros casos ya se había concretado el pago pero las casas no estaban”.

“Son 101 millones de pesos hasta el momento y el total de los reconvenios son 400 millones de pesos, y las viviendas nuevas que vienen las próximas semanas son alrededor de 800 millones de pesos. O sea que estaríamos hablando de un monto total de entre 1200 – 1300 millones de pesos de lo que son viviendas por cooperativas. Aclaro que esto es fuera de lo que es IVUJ que son las viviendas hechas por empresas y algún otro programa”.

Para finalizar, el funcionario se refirió a la relación que existe hoy entre el Estado jujeño y las cooperativas, expresando que “la vedad que es muy tranquila y debo felicitarlos por la paciencia porque muchos son pacientes. Les hemos explicado que no era el camino el apriete, el levantar la voz ni el patoterismo, eso ya fue, y lo entendieron. Tuvimos algunos problemas los primeros meses pero después no, la verdad no es el camino el que usaban y no iban a conseguir nada de parte de este equipo”.

“Entiendo que hay algunas aun sin trabajo, cooperativas más grandes, están viendo el trabajo que estamos haciendo, nos cuesta mucho las gestiones en Buenos Aires, algunas cosas salen, otras se traban, volvemos todas las semanas a hacer un papelito y están llegando al final y cosechando frutos”.

Resaltó que “hoy la relación con las cooperativas, me animo a decir que en general, si no es el 100%, es buena. Por supuesto que tenemos diferencias en algunas cosas, pero tienen mucha paciencia, y eso lo rescato y resalto, es buena nuestra relación”.