Parque lineal Paseo Xibi Xibi: “estos fondos son específicos para hacer parques y plazas, no se pueden destinar a otra obra, como pavimento”

Jujuy al día® – “Al río se le dio la espalda y se transformó en un gran basural, en tanto este emprendimiento es altamente conservacionista, tiende a preservar las defensas naturales y a generar una vida urbana, potenciando este lugar”, fueron las palabras del intendente Chuli Jorge acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Capitalino, Lisandro Aguiar.

Consultado sobre este importante emprendimiento el Intendente Raúl Jorge puntualizó “nuestro compromiso es con los vecinos, que en el 2015 cuando presentamos las bases del programa de gobierno del actual gobernador y de este intendente, explicitamos que uno de los trece puntos, era el lograr dos nuevos parques para la ciudad. Teniendo en cuenta la “Organización Mundial de la Salud”, el bajo porcentaje de metros cuadrados de espacios verdes por habitante, para una ciudad como la nuestra, que es una provincia verde”.

En este marco se determinó el Parque Belgrano. Licitado y adjudicado ya se comenzó a trabajar, destinado a los vecinos de Alto Comedero por un lado; por otro lado se encuentra el Parque Lineal Xibi Xibi. “Este nos llevó un año de gestión, conociendo los aspectos técnicos y difundidos en los ámbitos de discusión de los proyectos urbanos en el CAP, Consejo Asesor de Planificación Municipal, conformado por más de 23 instituciones, centros vecinales, colegios de profesionales como el de arquitectos e ingenieros”.

“Cumplimos toda la legislación vigente, de lo contrario no llegan los fondos, por eso vale aclarar que ESTOS FONDOS NO LLEGAN AL MUNICIPIO PARA QUE DETERMINEMOS QUÉ HACER CON ELLOS, SINO QUE SON FONDOS ESPECÍFICOS PARA HACER PARQUES Y PLAZAS EN TODO EL PAÍS, DE MODO QUE NO SE PUEDEN DESTINAR A OTRA OBRA, como pavimento, en ese caso el financiamiento se pierde y se canaliza a otra provincia, menos a Jujuy”.

Más adelante “Chuli” Jorge estimó “esto costó mucho, fue avalado por el Ministerio de Obras Públicas de Nación, por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por autoridades provinciales y municipales y del Concejo Deliberante, todas las instituciones que tienen que ver con la planificación de la ciudad”.

En este marco el Jefe Comunal resaltó “se programó como uno de los ejes de campaña, cuando nos hicimos cargo en el 2015 de esta tercera gestión. En la oportunidad con más de 83.000 votos de acuerdo; ya entonces les dijimos a los vecinos y ellos dijeron que sí a las propuestas que nosotros llevamos a cabo desde Cambiemos y por ello desde ahí hay un primer compromiso”.

En esta línea continuó “en ese momento nadie dijo nada cuando nosotros licitamos la obra y publicamos el llamado a concurso volcado en la Web, incluso llegaron a hacer algunos planteos en la justicia que fueron desestimados, porque las cosas se hicieron, se harán y van a resultar para bienestar de la comunidad, estamos convencidos que habrá un antes y un después para bien de todos los vecinos, en este sector de la ciudad”.

Finalmente el Jefe de Gobierno de la Ciudad calificó “ES UN PROYECTO ALTAMENTE CONSERVACIONISTA, tiende a conservar las defensas naturales y a generar una vida urbana en relación a este lugar. Los que vivimos desde la infancia sabemos que pasaron más de 50 años, donde se elaboraron distintos proyectos, donde se le dio la espalda al río, transformado en un gran basural”.

En este sentido ponderó “este emprendimiento va a generar el uso, el aprovechamiento para todos, incentivando el deporte, con el uso de caminerías, el ciclismo, también gimnasios urbanos, disfrutando de un espacio único e irrepetible en nuestra ciudad, nosotros estamos abordando un proyecto para las próximas generaciones, entendemos que nuestra ciudad se merece tener cada vez más espacios para unirnos”.

Por otro lado se remarcó los tiempos en los que vivimos. “Estamos en tiempos electorales y no vaya a ser que detrás de intereses velados esté la propuesta de algunos candidatos de la oposición que quieren cuestionar esto, simplemente por no dejar hacer, poniendo palos en la rueda, al no permitir que nuestra ciudad y nuestra provincia siga avanzando”.

En ese contexto, el Presidente del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, Dr. Lisandro Aguiar ponderó la importancia del parque urbano sobre el Xibi Xibi “para nosotros es la obra más importante de los últimos años que se está desarrollando en la ciudad. Así lo consideró el Concejo Deliberante que emitió una Ordenanza que establece de Interés Municipal la obra del Xibi Xibi, además la enmarca dentro del Código de Planeamiento Urbano sancionado en el año 2011”.

En materia laboral y de mano de obra genuina para nuestros vecinos, Aguiar calificó a esta obra como muy significativa “está dando trabajo a más de 200 familias de nuestra ciudad, va a cambiar la fisonomía del casco céntrico, con una influencia de vastos sectores, con un parque de 33 Hectáreas, para darnos una idea, el Parque San Martín tiene 14 Hectáreas, es decir que prácticamente lo triplica”.

Es un hecho muy importante para la ciudad “no solo para los vecinos sino también para quienes nos visiten. Será un atractivo particular a pocas cuadras del casco céntrico, próximo a los grandes edificios, un pulmón verde de notables características. También aquí había quienes proponían otras cosas como llenarlo de cemento, generar playas de estacionamiento, e incluso remitir a los vendedores ambulantes de la terminal, a ese sector”.

Ante estas posibilidades el titular del Órgano Deliberativo afirmó “se tomó la determinación acertada, generar un gran pulmón verde, un lugar donde se pueda disfrutar, realizar actividades deportivas y recreativas, conservando el aspecto natural de este espacio preponderante”.

Sobre las NORMATIVAS LEGALES QUE AVALAN ESTE EMPRENDIMIENTO destacó “fue sancionada la Ordenanza 7027/17 que lo declara de Interés Municipal, lo enmarca dentro de los Artículos 6 y 8 del Código de Planeamiento Urbano, además esta normativa, pide al Ejecutivo Municipal, un amplio proceso de difusión, porque creemos que con el conocimiento del proyecto, ya se puede palpar la obra”.

Luego graficó “si uno se acerca al Puente del Bicentenario, sobre calle Bustamante, podrá apreciar el antes y el después, mirando hacia la zona del Puente Gorriti, observando en la margen izquierda, el basurero, gente viviendo debajo del puente y a la margen derecha los espacios que se van generando, permitiendo conservar la flora y fauna de esta extensión, con más limpieza y convivencia con el vecino”.