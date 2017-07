El Comisionado de Volcán aseguró que aún esperan la concreción de algunas obras tras el alud

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Comisionado Municipal de Volcán, Darío Chañi, se refirió al estado en que se encuentra la localidad a casi 6 meses del alud, y expresó que existe malestar en grupos de vecinos, especialmente en los que viven en las casas transitorias, como así también indicó que aún quedaron familias sin recibir subsidios, muebles, y señaló que las obras dentro de la ciudad aún no se han iniciado, pero que desde el Estado le informaron que los retrasos se deben a cuestiones administrativas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Comisionado Darío Chambi expresó “los habitantes siguen esperando la construcción de las casas porque pasaron varios meses y siguen esperando más allá de los trámites administrativo que la provincia debe hacer. Creo que deberían buscar otro sistema para ir avanzando porque pasan los meses, llega el frío y la gente sigue en las casas transitorias, pasan frío y no tiene un sistema eléctrico adecuado para el lugar porque tienen una sola llave y la misma ‘salta’ al enchufar una caloventor o estufa, y no permite que la gente pueda estar más cómoda en las casas transitorias”.

Señaló que “en lo que son los subsidios para las familias, algunas han quedado pendientes, casos puntuales de familias que no los han recibido, otros que aún siguen esperando el tema de los muebles. Esta semana le estamos pidiendo a Desarrollo Humano que termine de entregar los muebles a la gente que les quedó pendiente”.

“En el tema de pavimentación y demás trabajos en el pueblo de Volcán no se iniciaron aún, no hay obras concretas. En el pueblo de Volcán no hay pavimentación, veredas, cloacas, no se iniciaron las obras porque están con la empresa que va a ir a trabajar a Volcán y los mismos sistemas de demolición de la manzana 1 tampoco están avanzando. Esperemos que a mediados de julio tengamos noticias y avancen con la construcción de las casas que se han perdido”.

Agregó “en Bárcena pasa lo mismo, al IVUJ le hemos mandado notas para ver en qué estado se encuentran las viviendas, si bien son pocas las familias de Bárcena”.

Chañi indicó que los vecinos de Volcán “están molestos en algunos casos porque no soportan estar en las casas transitorias por la comodidad, el frio que no se aguanta, no tiene un sistema de calefacción dentro, ni pueden tenerlo, porque se sobrecarga el sistema eléctrico porque ‘salta’ la llave y todo el predio queda sin luz”.

Nuestro medio consultó al comisionado de Volcán si mantiene comunicación con autoridades del Estado sobre esta situación a lo que señaló, “estamos reuniéndonos los miércoles en el CIC con distintos ministerios y entidades, Infraestructura, Territorio, Desarrollo Social, Vialidad, Recursos Hídricos, pero nos dan la misma información que son los pasos administrativos los que los demoran. Por eso creo que hay que buscar otra alternativa nueva para tratar de obviar algunos pasos administrativos y terminar después para que la gente tenga solución y la construcción de la casa”.

Además Chañi se refirió a las otras obras, de gran envergadura y de prevención que debían realizarse ante posibles aludes. “Lo que es la Quebrada de los Filtros allí están las máquinas y camiones trabajando, tratando de sacar la mayor cantidad de barro en lo que es la etapa de limpieza. Luego viene la construcción de defensas para evitar el ingreso al pueblo, en eso se está trabajando de manera lenta, el ingeniero Sadir cuando vino a Volcán dijo que dentro de una semana se iban a incorporar 5 nuevas máquinas a trabajar en la Quebrada de los Filtros para que avance más rápido el trabajo así la gente se queda tranquila porque estamos a muy poco tiempo de la lluvia y la gente se empieza a preocupar”.

“En lo que es Volcán el programa Hábitat aún no ha empezado a realizar trabajos, el gobierno no hizo trabajos en todo el pueblo como ser cordón cuneta, iluminación, calles, no han empezado aún y estamos a la espera de que empiecen en estos meses”.