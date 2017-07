Gerardo Morales habló sobre la situación en el hospital San Roque, la falta de pago a docentes y el ingenio La Esperanza

Jujuy al día® – En la mañana de hoy, el gobernador Gerardo Morales dialogó con los medios sobre diversos temas de actualidad provincial, como la situación dentro del hospital San Roque y aseguró al respecto que se vienen realizando las mejoras en salud necesarias en todos los aspectos, entre ellos la parte de recursos humanos y su reconocimiento salarial, y fue muy claro al decir que “son los pasos que se venían dando. A nosotros que no nos apuren con una cuestión de que estamos a pocos días de la elección”.

En declaraciones a los medios, el gobernador Gerardo Morales manifestó “este tema lo está viendo el Ministerio, creo que no renunciaron. Había programa nacional y nosotros incorporamos 15 profesionales para el área de psiquiatría en el marco de la nueva ley de Salud Mental, no es verdad que fuimos para atrás, fuimos para adelante”.

“Hay concursos, hay algunos que han perdido el concurso y que no pueden entrar y están haciendo lío. Además, de los 12 cargos que pagaba el gobierno nacional nos hicimos cargo de 8 hace rato, pero a través del sistema del concurso”.

Agregó “somos el primer gobierno que ha remunerado de la manera en las que están remuneradas las guardias, en el Soria, que es un hospital de tercer nivel y donde hay practicas complejas, cobran más, el tema de los hospitales como el San Roque, el Paterson y Orias, si bien no atienden la complejidad del Soria pero atienden más cantidad”.

“Son los pasos que se venían dando, a nosotros que no nos apuren con una cuestión de que estamos a pocos días de la elección, ni a empujarnos. Vamos a hacer concursos, el que gana entra y tenemos una política que incorporó 150 profesionales el año pasado por concurso, 70 agentes sanitarios, compramos 50 ambulancias, estamos reparando los puestos de salud, los hospitales, compramos toda la mejor tecnología, eso es también lo que pasa”.

Respecto al pago atrasado de más de 500 docentes, el gobernador señaló “se deben planillas complementarias del año 2012, 2103, 2014, 2015, son 27 millones de pesos y no sentí tanto ruido. Es un tema que lo estamos abordando y que se va a resolver cuando terminemos el sistema de liquidación de haberes porque hoy es muy burocrático”.

“Acá hubo responsabilidad de los propios docentes, de las escuelas y también del gobierno en la demora burocrática y no es justo que haya tanta burocracia para docentes que están trabajando y no cobran. Ya se ha pagado una planilla complementaria para 500 docentes el fin de semana, algunos están pendientes, pero lo vamos a pagar lo más pronto posible. Es un tema recurrente, de todos los años, y la resolución del tema de fondo es la modernización”.

Para finalizar, el gobernador se refirió a la situación del Ingenio La Esperanza, y al grupo inversor, expresando que “está, yo estoy esperando que me dé el aval de la consultora que ha puesto el gobierno nacional y del gobierno nacional para las garantías, no vamos a saltar al vacío sobre un problema que lleva 18 años y que no han sabido resolver antes”.

“Podría haber tomado la decisión de arrendar el ingenio, todos pedían eso, pero no lo vamos a hacer, dije que algún grupo que arrendo lo hacían y meten reclamo en el expediente judicial, hablé de 80 millones pero uno de los grupos reclamó 200 millones”.

“Necesitamos una resolución definitiva y vamos a tener que poner una garantía que mandaré a la Legislatura porque no quiero que si se cae este proceso por culpa del gremio o de alguien, lo pague el pueblo”.

Comentó que “este grupo tiene un proyecto para invertir 350 millones de dólares. Es Mega Nikoil, que es solvente con más de mil millones de dólares de reserva petroleras en Colombia, pero necesito la garantía de que van a pagar el precio y que van a invertir lo que van a invertir. Mientras no tenga esa garantía nosotros no vamos a avanzar, si tenemos que esperar está a cargo el gobierno, estamos cerca pero no vamos a avanzar si no hay garantías”.