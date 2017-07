Graves amenazas a funcionario municipal: “tengo sospechas de quiénes pueden ser, pero ya la denuncia está en manos de la justicia”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, se refirió a las graves amenazas que sufrió días pasados relacionadas a las denuncias sobre la Dirección de Control Comercial de la municipalidad que derivó en dos investigaciones penales. Además sostuvo que antes hubo otros funcionarios municipales amenazados, por distintas circunstancias.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gastón Millón expresó “sospechas, directamente no hacen falta, porque la amenaza expresamente dice que no debo meterme más con las denuncias de Control Comercial, o sea no había opción a una sospecha. Pero tengo sospechas de quiénes pueden ser, pero ya la denuncia está en manos de la justicia, no puedo apuntar hacia cierto lugar sin tener las pruebas concretas, es solamente una sospecha”.

“Lo que pasa es que estamos avanzando con este tema, oportunamente se interpusieron denuncias por las irregularidades detectadas en la entrega de permisos de control comercial, permisos apócrifos. Esto derivó también en que se abrieran nuevas investigaciones por haber detectado la existencia de carnet sanitarios también falsificados, algo que ya es mucho más grande porque lo hemos detectado inclusive en muchos vendedores ambulantes”.

Agregó, “pero qué es lo que pasa, si bien los dos fiscales están actuando muy diligentemente: el doctor Farfán con la causa de los permisos y el doctor Bossatti con la causa de los carnet sanitarios, estamos constantemente aportando más pruebas porque son nuestros inspectores los que detectan estas irregularidades en la calle, ellos mismos son los que nos acercan elementos que a su vez adjuntamos a las pruebas y en muchos casos aquellos que han sido estafados por esta banda de delincuentes están dispuesto a declarar”.

Millón sostuvo “creo que este grupo se ha visto cercado y ven que cada vez la justicia se está acercando más a quienes son los jefes de esta banda, y que en definitiva va a terminar, suponemos, en imputación y el procesamiento de quienes estén a cargo”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy si durante su gestión fue muy común que los funcionarios municipales sean amenazados, a lo que respondió que “últimamente no. Antes, con el problema que existía con este gobierno paralelo en la provincia, muchos funcionarios eran amenazados con la finalidad de que realicen un determinado tipo de actividad, eran presionados. Nosotros lo formalizamos en una denuncia a principios del año 2016 con todo lo que era la modalidad de las cooperativas y los planes de viviendas que venían del IVUJ, cuando venía prácticamente armado y teníamos ocupaciones violentas del edificio, acampes, pero últimamente esto no era habitual”.

“El año pasado fue amenazado el Secretario de Fiscalización, Bruno Jerez, hace un poco más de un mes el doctor Chañi, que lleva adelante las denuncias junto a la Secretaria de Gobierno, pero bueno son los resabios de una época que todos queremos olvidar, que creen que mediante amenazas o intimidación van a lograr torcer la justicia, y la verdad, más allá de que me amenazaron a mí y a mi familia, no estoy dispuesto a dejarles a mi hijos una ciudad, una provincia y un país donde todo se mueva por el miedo o por gente que pretende, mediante amenazas o temor, hacer torcer el largo brazo de la justicia”.