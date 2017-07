Femicidios: “sería algo muy arriesgado decir que una mujer está insegura en Jujuy, porque la inseguridad es una problemática distinta”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gisela Aguirre, titular de la Dirección Provincial de Asistencia a Mujeres con Alto Riesgo, dependiente de la Secretaría de Paridad de Género, se refirió a las estadísticas que surgen desde la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN) respecto a los femicidios en Jujuy.

Según las mismas, indican que Jujuy tiene la tasa más elevada de femicidios del país del año 2016 con 2,68 víctimas fatales cada 100.000 mujeres.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gisela Aguirre expresó “respecto al informe de la CSJN que fue publicado hace más de un mes y medio, viene llevando la segunda actualización de su registro, sepamos que hoy en Argentina aún sigue siendo un vacío de una única fuente de registros de femicidios, lo que sí tenemos son diferentes fuentes como la CSJN, la Casa del Encuentro, el Registro Nacional dependiente del Ministerio de Justicia y a nivel provincial, desde el 8 de marzo de 2016, ya contamos con nuestro registro”.

“Entendiendo este dato que da la CSJN, toman la tasa de femicidios de acuerdo a la proyección y a la cantidad de mujeres, es por eso que la posicionan, desde su estadística, a Jujuy con esa tasa. Lo que implica para nosotros es que es una estadística más ya que tenemos conocimiento y trabajamos con todas estas fuentes y con nuestro propio registro”.

Agregó “creemos que las estadísticas y registros tienen que ser simplemente una herramienta que aporta a la política pública y nosotros dentro de nuestro registro provincial lo que estamos visibilizando, y estamos próximos a la presentación de la actualización, es que Jujuy volvió a hacer el pico del 2011”.

“Si hay algo claro que podemos entender en esto es que en el 2011 murieron la misma cantidad de mujeres que en el 2016. El tema es la repercusión de cada año y la cantidad de servicios con los que contaban las mujeres entendiendo la problemática del femicidio como la punta del iceberg. Hay una problemática de base que tiene que ver con la violencia machista y la reproducción del patriarcado, y hoy en la comunidad, los medios de comunicación y los diferentes actores que están dentro del mismo sistema social, al que pertenecemos todos, tiene otra repercusión y movilización respecto a la problemática”.

Aguirre sostuvo que “no es un dato, no es un número, es una mujer que nos falta a todos, y ya nos pasó en el 2011 y lo hay que preguntar es porqué en el 2016 hubo nuevamente este pico”.

“Lo que si hay que tener en claro es que hay un mapeo de recursos, saber con qué se cuenta, y sería muy inusual y sería algo muy arriesgado decir que una mujer está insegura en Jujuy porque la inseguridad es una problemática distinta que tiene otras aristas. La problemática de la violencia contra las mujeres es sistemática, histórica y de eso cuenta las cuestiones culturales con las que Jujuy se ve atravesada”.

Respecto a los datos que se presentarán como actualización del registro jujeño, Aguirre mencionó “lo que vamos a hacer es la actualización del 2016 porque, a diferencia de la Corte, que las actualizaciones se deben hacer anuales no hacer cortes semestrales ni trimestrales y lo que sea la actualización del 2017 la llevaremos adelante al año que viene”.

“Las cifras para nosotros se mantienen, no hay tantas diferencias como si la vimos en 2015 de la Corte Suprema y 2016 lo que publicamos a nivel provincial. Lo que sí me llama la atención, y es algo donde apuesta la Secretaria de Paridad de Género, que no solo sea el numero si no entender dónde están esas causas, dónde están los imputados, qué ha pasado, hubo condena, si bien la figura del femicidio es nueva pero qué ha pasado antes al 2012, dónde quedaron esas causas, dónde están esas familias, cómo ha repercutido, cuál es el tipo de femicidio que se frecuenta y reproduce en Jujuy que es diferente a lo que pueda ser Ciudad Juárez en México”.

Gisela Aguirre señaló que “ese es el objetivo del registro provincial, ir más allá de los números, visibilizar y saber qué justicia tenemos en esta provincia, qué es lo que ocurre, estamos trabajando con la Policía de la provincia porque entendemos que la problemática del femicidio cuando ocurre tenemos diferentes actores que intervienen, cada actor tiene un peso y una responsabilidad, y es importante que la ciudadanía conozca las competencias de cada uno y es lo que queremos visibilizar en la actualización del registro”.