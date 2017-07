Comienzan los Juegos Nacionales Evita

Jujuy al día® – Hoy miércoles 5 de julio con los encuentros de básquetbol masculino y femenino, se iniciarán las actividades de deportes de conjunto correspondiente a la instancia local por Capital de los Juegos Nacionales Evita, organizados en la provincia por la Secretaria de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

En instalaciones de Club Atlético Gorriti ubicado en el barrio del mismo nombre, desde las 8:45 se jugarán partidos de básquetbol en la modalidad 3 x 3 femenino y masculino.

Los partidos serán: Básquet 3×3 sub 14 femenino

La 1° fecha a horas 8:45 entre los equipos de Municipal “B” vs Municipal “A”, a horas 9:20 horas Club Atlético Gorriti vs Colegio Nuestra Señora Del Huerto. Libre Club Villa San Martín

En la misma jornada la 2° fecha a las 10:20 horas jugarán Club Atlético Gorriti vs Municipal “B”, y a las 10:40 Club Villa San Martín con Municipal “A”, Colegio Nuestra Señora Del Huerto.

Se llevarán a cabo además partidos correspondientes a básquetbol modalidad 3 x 3 en categoría sub 14 masculino, donde a horas 11:00 y a las 11:40 jugarán Escuela Comercial N° 1 vs Escuela Normal.

El jueves 6 de julio continuará el programa de partidos por la instancia local por Capital en cancha de Club Atlético Gorriti con los partidos de Básquet 3 x3 sub 14 femenino: 3° fecha a horas 8:45 Club Villa San Martín vs Club Atlético Gorriti, 9:20 horas Colegio Nuestra Señora del Huerto vs Municipal “B”, libre Municipal “A”. La 4° fecha a 9:40 horas será entre Municipal “A” y Club Atlético Gorriti; a las 10:20 Colegio Nuestra Señora del Huerto vs Club Villa San Martín, libre Municipal “B”. la 5° fecha será el mismo día a horas 10:40 Municipal “B”, vs Club Villa San Martín, 11:00 Municipal “A”vs cColegio Nuestra Señora del Huerto, libre Club Atlético Gorriti.

Continuando con básquetbol 3 x 3 en categoría sub 14 masculino a las 11:20 Escuela Comercial N° 1 vs Escuela Normal y a las 12:00 horas Básquetbol 3 x 3 femenino categoría sub 16 Colegio Pablo Pizzurno vs Municipal.