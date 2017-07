Jujuy al día® – En la ciudad de Palpalá el miércoles 5 de julio desde las 9 horas se llevará a cabo la Segunda fecha de la Liga de Deporte adaptado de Atletismo, enmarcada en el Programa de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

Se realizará en instalaciones de Club Altos Hornos Zapla con la participación de atletas de distintas edades, con las patologías intelectual, Parálisis Cerebral (PC), motor y ciegos; compitiendo varones y mujeres,en categoría sub 12 con lanzamiento de la pelota de fútbol, salto en largo y carreras de 50 metros, y las categorías de sub 14, sub 16 sub 18 y más de 18 libre con las pruebas de campo y de pista; lanzamiento de bala, salto en largo, carreras de 100 y 150 metros llanos.

Hasta la ciudad de Palpalá llegarán deportistas de los municipios de Yuto, El Carmen, Perico, Palma Sola, San Pedro, Escuela Especial N° 11 y Centro de Día de Palpalá, y del Primer Centro Deportivo, Social y Cultural para Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

La primera fecha de esta liga provincial de atletismo se llevó a cabo en la localidad de Yuto.