La Legislatura adhirió al duelo por la tragedia de Mendoza

Jujuy al día® – La Cámara de Diputados de la provincia, durante la 9na Sesión Ordinaria del año, resolvió que los Proyectos de Leyes remitidos por el Poder Ejecutivo – de modificación de la Ley de protección de glaciares y de creación del registro provincial de datos genéticos digitalizados – volvieran a sus respectivas comisiones para poder seguir siendo tratados.

En relación al Proyecto de modificación de la Ley de protección de glaciares, el diputado Alberto Bernis señaló “por motivos de situaciones reales que hay en la provincia, el planteo de algunas comunidades y el tema de Pirquitas, nos parece prudente volver el proyecto a Comisión para mantener reuniones con el Ministro de Minería y la Ministra de Ambiente”. Por su parte, el Proyecto de Ley referido a la creación del registro provincial de datos genéticos digitalizados fue girado nuevamente para su tratamiento en Comisiones debido “al requerimiento de conocer la opinión del Superior Tribunal de Justicia”, como lo señaló la diputada María Eugenia Nieva.

ADHESIÓN AL DUELO POR LA TRAGEDIA DE MENDOZA

De igual manera, la Cámara adhirió al duelo por la tragedia de Mendoza que dejó un saldo de 15 muertes. El diputado del Bloque Justicialista, Octavio Herrera señaló “el tema es grave y preocupante cuando las cosas no se hacen como se deben hacer. Tenemos que recurrir a estas bancas para que efectivamente se realicen los controles que se tienen que hacer. Asumir culpas no le devuelve la vida a nadie, pero la prevención a través de los controles si salva vidas”.

Por su parte, el diputado Osvaldo Cuellar agregó “nos tenemos que poner firmes y que los controles se respeten, que se haga una política de la prevención, porque si no vamos a seguir hablando de estos temas de forma permanente. Se tienen que hacer los controles y cumplir la Ley, si no se controla, las leyes no sirven para nada”.

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Durante las Cuestiones Previas, diputada Alejandra Cejas interpuso una Cuestión de Privilegio sobre la Directora del Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, Dra. Sandra Buffarini, ya que habría entorpecido el trabajo de relevamiento y recorrida por los Hospitales de cabecera de la provincia por parte de diputados del P.J.

Sobre esto, la diputada señaló “ingresé acompañada por Miriam Cossio, Secretaria Adjunta de UPCN, para observar las condiciones edilicias en particular. Me identifiqué, fui interpelada y se obstruyó el tránsito por gente que se identificó por guardia privada de la dirección del Hospital”. Además, Cejas agregó “lo que me pasó en el Hospital de mi provincia no lo vi nunca. Lo menos que puedo hacer hoy es interponer esta cuestión de privilegio y pedir que sea citada y explique qué reglamento interno rige en el Hospital Materno Infantil.

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Alberto Bernis, declaró “con la Comisión de Asuntos Institucionales vamos a garantizar que ningún funcionario público atropelle, viole fueros o niegue información a cualquiera de los diputados. Vamos a dar las garantías necesarias para que esto no suceda”.