Jujuy: alertan sobre casos de obesidad y sobrepeso en niños de edad escolar

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Giordana, titular del Servicio de Salud Escolar del Centro Sanitario, se refirió a los casos de obesidad y sobrepeso detectados en niños de 1° y 6° grado de las escuelas que realizan las revisación en sus consultorios, y las patologías derivadas de estos problemas nutricionales que podrían padecer adultos y no niños. También se refirió a otras patologías que se han detectados en estos niños evaluados a lo largo del año.

Al respecto, Gabriela Giordana manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “hay casos tantos de obesidad, sobrepeso, y bajo peso, notamos bastantes casos de obesidad y sobrepeso y eso viene acompañado de la presión elevada y se los deriva a estudios, más cuando hay un sobrepeso llegando a obesidad, se les hace una ecografía hepática, además de los análisis, porque se detectó casos de hígado graso y deben tener una dieta sana porque si no va evolucionando, si no le damos importancia, puede terminar en una cirrosis en adultos”.

En este sentido, lejos de hablar de personas adultas por estas patología señaló que “son chicos de 6 y 11 años, es triste porque un hígado graso sino se corta ahí con alimentación corre peligro. Hoy, por ejemplo, detecté 3 obesos con verdadero sobrepeso cerca del exceso y luego 2 o 3 con pequeños sobrepeso. Por lo que verán es muy frecuente, no digo que sea el mismo porcentaje siempre pero debemos ir a las estadísticas a fin de año, aún faltan bastantes escuelas para ver, además faltan las escuelas del periurbano que dependen de otros profesionales”.

Señaló que las edades con más frecuencia en estos casos “se ve más obesidad, por lo menos es lo que noto, en los de 6° que en los de 1° grado”.

Respecto a las complicaciones que conllevan la obesidad y el sobrepeso en chicos, indicó “la hipertensión, pero muchas veces también se da acá porque le tiene terror a las vacunas y vienen asustados”.

“Pero hay problemas de hipertensión con el tema de obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, glucemias menos de lo que esperaba, muy pocos con problemas de tiroides, por ejemplo detecte un niño con muy baja talla y peso pero es porque tiene hipotiroidismo. La madre vino con los análisis pero lamentablemente son pocos los especialistas y tiene recién turno para la primera semana de julio para empezar el tratamiento”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Jefa del Servicio de Salud Escolar si estima que estos casos de obesidad y sobrepeso aumentan cada año y alguna de las razones por las cuales aún continúan existiendo. Giordana comentó “creería que sí, como todo está tan caro, la gente come mal, como muchos farináceos, embutidos y sándwiches, llenándose de pan o una milanesa súper delgada. Además en los colegios no se cumple la ley de kioscos saludables porque donde los quisieron poner los chicos no van a consumir lo saludable si no la chatarra, hay maestras y padres que lo dijeron”.

“Hay que darles la ensalada de fruta que la lleven de casa, cuando lo hagan los kioscos se van a ocupar de empezar a vender saludable porque van a ver que no les compran, es lo que pasó cuando mis hijas iban al colegio, afuera había muchos kioscos y cuando los chicos llevaban la ensalada de frutas, las manzana, empezaron a venderlas porque les mermaba la venta. Lamentablemente esto no se da en todos los lugares o colegios”, sostuvo.

Además mencionó “hoy en día hay muchas computadoras, internet, celulares con jueguitos, hay poca actividad física, hay colegios que le dan un solo día de educación física, reemplazaron estas clases por la computación, hay colegios privados que dan un día para cumplir con la currícula, cuando lo mínimo de actividad física que una persona debería realizar son tres días a la semana para que realmente tenga efecto”.

Acerca del camino que hoy siguen los chicos jujeños si no cambiaran su forma de vida, la profesional señaló “vamos hacia tener personas hipertensas, obesas y sedentarias”, sintetizó.

Por ello “en las escuelas se deben poner los kioscos saludables, que aumenten en número las clases de educación física así los niños y los padres captan que son importantes, si no pueden pagar un club usar los gimnasios urbanos, ir a la pileta municipal, hacer ejercicio”.

“En relación a la alimentación, también tiene que ver con los padres, ya que debe tomarse su tiempo para cocinar sabroso y sano, evitar las frituras a cada rato, no digo prohibir pero no todas las semana”.

Agregó que “en esta sociedad donde hay turnos corridos de trabajo, quizás los padres no van a casa los mediodías y se complica porque comen más a la noche cuando debería ser al revés, porque uno come, duerme y todo eso se transforma en grasa, triglicéridos, colesterol y las consecuencias que trae eso, no solo nos hace engordar sino que daña las arterias, el corazón y puede dañar el riñón, además se deben cuidar del exceso de sal”.

Por otra parte, Gabriela Giordana comentó qué otro tipo de patologías se han detectado en lo que va del año. Mencionó que “se detectan, por ejemplo hace poco, dos niños con testículos no descendido, lo que significa que si no terminan con los tratamiento podrían derivar a casos de esterilidad o con la posibilidad, en adultos, de hacer un cáncer de testículos. Se detectan muchas patologías no solo la obesidad y el sobrepeso, y las caries si no otras cosas”.

“Casos de pie plano, muchísimo. Años atrás hicimos un trabajo con traumatólogos porque se habían detectados muchos casos de escoliosis (desviación de la columna), y por suerte estos años ha disminuidos. Si esto no se trata se agrava, va a desviar los órganos hacia el lado de la desviación y todos funcionaran mal”.

Respecto a las caries, señaló “lo que pasa es que no se lavan los dientes, no tienen el hábito de lavarse luego de comer, además, me lo dijo una odontóloga, al salir estos jugos que tienen azúcar y la acidez de la fruta aumentan las caries, si bien no digo que cada vez que consuma un jugo deban lavarse los dientes pero si hacer un buche de agua y escupirla para sacar la acidez y el azúcar de la boca”.

“Hoy hay chico donde note que tienen 6 o 7 caries, algunos 2, otros sin caries y vale la pena felicitarlo, pero hay muchas. También hay que decir que hay obra sociales que solo aceptan dos revisaciones por mes, y si el chico tiene 6 caries necesitara meses para curarse, es complicado”.

Sostuvo que “es importante para el futuro de la salud de los niños que deban empezar a lavar los dientes apenas le salen los primeros y comienzan a consumir alimentos sólidos, hay cepillitos que la madre se pone en un dedo y le lava los dientes cuando aún son bebés. También es muy importante la alimentación, no exagerar en dosis pero no mezquinar porque el hábito se hace desde niños porque luego no se corrige de adultos, cuesta mucho”.