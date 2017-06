Parque inundable del Xibi- Xibi: “cuando uno hace siempre alguien encuentra un pero”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, se refirió a los avances de las obras del parque inundable del río Xibi- Xibi y aseguró que, tras haberse cumplido los pasos legales, los trabajos están comenzado para una obra que “le va a cambiar la vida a Jujuy”.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gastón Millón expresó “soy un convencido de que cuando uno hace siempre alguien encuentra un pero. Si los peros son legales y fundamentados son bienvenidos y van a hacer darnos cuenta que hay algo para mejorar o cambiar, pero en el caso del Parque del Xibi- Xibi hubo una denuncia, se convocó a una conferencia de prensa pero finalmente fue desestimada porque no tiene ningún tipo de fundamento legal”.

“Todos los pasos se han cumplido, la parte legal está totalmente cubierta, las licitaciones se las llevó adelante y la ejecución también, ya se está empezando a construir el obrador para dar inicio a las obras”.

Aseguró que este parque “le va a cambiar la vida a Jujuy, pero todo cambio, en una sociedad que considero tradicionalista como es Jujuy, lleva a cierta oposición. Recuerdo que muchos, en un primer momento, decían cómo van a cambiar lo que está a la vuelta de la plaza y poner este nuevo tipo de pavimento, ahora no he visto a nadie infeliz con este sistema”.

“Con el parque hubo muchas críticas, pero cuando funcione esto va a cambiar la vida de la gente, le va a dar un espacio verde a muy pocos pasos del centro, esto no va a ser una invasión a un espacio verde, no va alterar la finalidad del mismo que es una reserva natural, si la queremos llamar así, porque no se van a instalar estructuras que no sean resistente a lo que pueda ser una crecida, se hará bici sendas, algo prolijo, lindo, donde la familia y el jujeño pueda estar”.

Millón expresó “recuerdo que cuando era chico mi abuelo me llevaba al río a buscar cangrejos, piedras, a pasear, era otra cosa, era parte nuestra, el jujeño se apropiaba del río, pero hoy cómo lo ven, ¿mucha gente baja al río a pasear? ¿Lo aprovecha? No, y eso es lo que queremos que vuelva”.