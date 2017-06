Ley de fraccionamiento del suelo: “se hizo una actualización al tiempo que vivimos y a las necesidades del pueblo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el presidente del Colegio de Martilleros de Jujuy, Carlos Vaca Petrelli, se refirió al proyecto de ley que planea actualizar la antigua ley de Fraccionamiento del suelo y ordenamiento territorial que data de 1972, e indicó que se encuentran de acuerdo con el proyecto y ha brindado sus aportes en lo que tiene que ver con el articulado, y también sobre el rol de los Martilleros.

Explicó que esta ley no es para regular el mercado inmobiliario de Jujuy, sin embargo, con las medidas que se planean tomar, los costos de los inmuebles van a tender a bajar.

Respecto al proyecto de ley, Carlos Vaca Petrelli expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en la técnica en sí, a lo que se requiere para la comercialización, está muy bien, estamos de acuerdo y fundamentalmente dice en la ley algo que es ultra necesario porque hoy en día para hacer un loteo prácticamente dura entre 6 a 8 años y eso lleva a que la propiedad, la tierra, eleve a un precio ficticio porque es cuestión de la oferta y la demanda, a menor oferta la demanda es superior y los precios suben”.

“El hecho que se ponga un plazo, el cual quieren bajarlo a 18 meses y si es posible a 8 meses para tener un loteo en funcionamiento y poder empezar a trabajar. Toda la burocracia que frenaba se eliminaría”.

Sostuvo que “lo que nosotros ponemos como aporte es en lo que refiere a seguridad jurídica, es en quién comercializa pero no la tierra estatal o un barrio que construya el IVUJ o el gobierno, eso no, nosotros manejamos la parte particular, el comercio entre particulares y buscamos nivelar, discutimos entre iguales porque si no siempre hay una persona dominante y un dominado y cuando en un negocio alguien sale triste y alguien muy contento alguien está perdiendo y lo que tratamos de hacer desde la inmobiliarias es nivelar eso, ponerlos en igualdad de condiciones y llegar a una comercialización”.

Acerca de la necesidad de la actualización de esta ley, consideró que “sí, es necesaria, porque hay cosas que aquí no estaban previstas, era del año 72, en ese entonces no existían los country o figuras como la del cementerio parque, y que ya están contempladas en este nuevo proyecto. Se hizo una actualización al tiempo que vivimos y a las necesidades del pueblo, lo que nosotros buscamos es dar seguridad jurídica”.

JUJUY AL DÍA® consultó al titular del Colegio de Martilleros si esta ley prevé la regulación del mercado inmobiliario, a lo que explicó “no, porque no tiene porqué preverlo. Para bajar el costo sabiamente se dice que vamos a bajar los plazos de aprobación de un loteo porque hoy un loteo está demorando, hasta hace un par de meses, de 6 a 8 años, con suerte, y como señalé se prevé bajar a 18 meses incluso llevarlo hasta 8 meses lo que me parece acertadísimo”.

“Eso va a significar que al haber mayor oferta de inmuebles para el público automáticamente, por la oferta y demanda, el costo va a bajar sin estar regulando. Acá no hay especulación posible porque si saco a la venta algo es para hacerlo efectivo lo más rápido posible, en la medida que lo haga automáticamente los compradores, los necesitados de esa propiedad, la van a pagar mucha más barato”.

Respecto al rol del martillero, señaló “el martillero, de acuerdo a la ley de fraccionamiento de tierra, la 2903, en el artículo 78, es la única persona idónea y autorizada para ejercer lo que es la parte de comercialización de inmuebles, porque el martillero ha prestado fianzas, todo un asesoramiento legal con la preparación técnica, hoy universitaria, que lo hace la persona idónea para hacer eso”.

Por ello “planteamos que se transcriba, así se lo presentamos al presidente de la comisión, desde el artículo 77 al 84 donde estaba perfectamente delimitada la función del martillero porque de esa manera está especificado quién y cómo debe hacerse y las penalidades en cada caso”.