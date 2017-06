Megacausa: “si una decía que no iba a entregar los cheques, la Tupac Amaru nos decía que iban a incendiar el municipio”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Intendente de Calilegua, Elsa Flores, se refirió al pedido de imputación en su contra en la Megacausa. Habló de constantes presiones por parte de la organización social comandada por Milagro Sala y destacó la falta de control por parte de Unidad Ejecutora Provincial (UEP), quien realizaba un control estricto sobre las cooperativas municipales pero no así con las obras de la Tupac Amaru.

Recordemos que el Fiscal de Investigación N° 2, Diego Cussel (habilitado) decidió solicitar la imputación contra Raúl Eduardo Jorge, Julio Carlos Moisés, Ramón Jorge Ale y Elsa Faustina Flores, como partícipes necesarios del delito de fraude a la administración pública por administración infiel, 4 hechos para cada uno en concurso real.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Elsa Flores habló de su imputación y expresó “me enteré por los medios, hasta ahora no me llegó ninguna notificación al respecto, pero hemos hecho con mi abogado una presentación espontánea y me puse a disposición de la justicia como todo lo que fuera necesario en cuanto a la documentación y lo que se necesite, está a su disposición”.

Consultada sobre presiones que sufriera en su momento por parte de la Organización Social, sostuvo que “lo que puedo decir ahora es que, cada mes que llega tengo la tranquilidad que no tengo que estar firmando los cheques que salían para el pago de la organización de la Túpac Amaru. Estoy con una tranquilidad que en otro tiempo no tenía y también porque no había un estado de derecho en ese tiempo y no se podían hacer las denuncias”.

“No se podía hacer nada antes, las denuncias no se podían realizar, por eso he sido la primer intendente que hizo una denuncia cuando la pude realizar, porque con este gobierno hay un Estado de derecho y pude hacer la denuncia que correspondía porque antes no se podía”.

Acerca de quién debía realizar los controles en la construcción de las viviendas, Flores comentó “teníamos nuestras cooperativas municipales que eran muy auditadas y muy controladas por la UEP de la provincia, y no es así la Túpac”.

“Es verdad, hemos vivido momentos muy difíciles cuando no quería entregar los cheques, porque queríamos también, y siempre lo hemos reclamado, y lo deben haber hecho todos los municipios, que la UEP haga el control que debía hacer a la organización pero eso no ocurría en ese tiempo. Nuestras cooperativas municipales si eran controladas, hicimos las casas, están esas viviendas, eran muy controladas por la UEP, por los profesionales auditores que iban a ver la obra, no así las de la organización Tupac Amaru”.

Respeto a porqué no era controlada la organización social liderada por la dirigente ultrakirchnerista Milagro Sala, la Intendente de Calilegua mencionó “no lo sé, siempre lo hemos pedido y lo pedían las cooperativas municipales, porque decían que era una injusticia, siempre hemos tenido ese reclamo”.

Para finalizar, Elsa Flores expresó “la justicia hace su trabajo y me pongo a su disposición para todo lo que haya que hacer, con pruebas, documentación”.

“Todos los jujeños sabemos qué ha pasado, lo que digo yo los jujeños lo saben, o lo vivieron los diferentes municipios, y por supuesto Calilegua también porque estaba la Túpac haciendo viviendas, las de las primeras etapas han sido construidas y después las otras etapas no se hicieron, y fue donde teníamos esa presión para que se entreguen los cheques porque si una decía que no, nos decían que iban a incendiar el municipio. Siempre estuvo la presión”, concluyó.