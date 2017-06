Reglamentación de la Ley provincial de Educación: “no lo hicieron años anteriores por vagos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Diputado provincial del Bloque de la UCR, Néstor Sanabia, indicó que continúan el camino de la reglamentación de la ley provincial de educación, la cual ya fue sancionada pero aún no reglamentada.

Al respecto, Néstor Sanabia manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “continuamos con las reuniones para la reglamentación de la ley, ver grandes lineamientos primero ya que nuestra idea es trabajarla fuerte hasta fin de año, tener un bosquejo de toda la reglamentación, invitar a los gremios y diferentes instituciones a que trabajen en la reglamentación para que no pase lo que pasó con la famosa Ley de Nocturnidad que, una vez que se hace todo, se vuelve para atrás, se cambia”.

“Además queremos que den opiniones los docentes, por ello vamos a avanzar con la reglamentación total”.

Comentó que “la ley hoy está aplicándose tácitamente, de oficio se podría decir. Unos pueden decir que es lo correcto pero otros dirán que hay que reglamentarla. Hay un detalle administrativo: si no ha sido reglamentada una ley en tiempo y forma, se cae”.

“Muchos no lo hicieron años anteriores por vagos, hay que ser honestos, hay que sentarse. Tuvimos 3 o 4 reuniones por el tema de la reglamentación y hay que sentarse, escribir punto por punto, articular. Creo que muchos no lo hicieron, no por no querer hacerla si no por no sentarse a hacerla. Es la realidad, soy honesto”.

El legislador jujeños expresó que esta reglamentación “es necesaria porque, para que la gente entienda, si, por ejemplo, la ley nacional de tránsito cae, y no se reglamentó, no habría nada que impida andar a alta velocidad o estacionar donde quieran por más que este tácitamente aplicada”.

“Hay que hacer la reglamentación y estamos trabajando en eso”.