Concejal denunció que fue amenazado de muerte: “ya te falta poco, te vamos a cagar matando”

Jujuy al día® – En la mañana de ayer, Leopoldo Basualdo, Concejal de San Pedro de Jujuy, denunció que el pasado viernes, luego de cruzarse al marido de Milagro Sala en una entidad bancaria, fue amenazado de muerte desde un vehículo, desde donde, además, le apuntaron con un arma de fuego. Según la diputada Mabel Balconte, ex integrante de FUyO, “sabemos que son órdenes de arriba”.

En conferencia de prensa, Leopoldo Basualdo expresó “el viernes fui a San Salvador a hacer trámites en el Ministerio para vecinos de San Pedro y aproveché la oportunidad para dirigirme al Banco Macro en donde se tramitan las tarjetas de crédito, y lo cruzo a Raúl Noro en el banco, está filmado, y no cruzamos palabras”.

“Estuve media hora más o menos y cuando me fui siento que me insultaban desde un auto. Cuando miré el vidrio estaba bajo, no se veía la cara de quienes iban pero vi a tres personas atrás, con gorras de lana. Cuando me di vuelta me gritaron ‘maricón, ya te falta poco, te vamos a cagar matando’, y me apuntaron con un arma, me apuntaron con un arma”.

Agregó “me insultaron y me mostraron un fierro, un arma. Hice la denuncia en la Fiscalía a cargo de Alejandro Bossatti en San Salvador de Jujuy”.

Comentó además que “antes ya me hicieron amenazas de muerte por teléfono, a mis hijas las amenazaron, las insultados, le decían ‘que tu tata se cuide’”.

Al ser consultado sobre si atribuye el suceso a personas vinculadas a la Túpac Amaru o a Milagro Sala, Basualdo señaló “nosotros sabemos, el pueblo de San Pedro y de Jujuy saben, tanta impunidad, formando de parte de una red de organizaciones, veníamos trabajando, no es que ella nos dio todo, hemos ganado muchas cosas en la calle”.

“No me van a callar, voy a seguir trabajando, es lo que se hacer”.

Por su parte, la Diputada Mabel Balconte, que también participó de la conferencia, expresó “esto viene pasando varias veces con el concejal, el año pasado hizo las denuncias por amenazas de muerte. Antes no teníamos dónde decir lo que nos pasaba porque no teníamos resguardo ni político ni judicial, hoy si”.

“Ahora resulta que cualquier ciudadano no puede transitar por la calle que te saquen un arma. A mí también me amenazaron, me decían que me ‘falta poco, que nos cuidemos, que nos van a matar’”

Balconte señaló “esto ya pasó los límites, es jugar con la vida de alguien, antes lo hacían, vivíamos pendiendo de un hilo, los jujeño saben bien cuál era el trato, y esto nos preocupa “.

Al ser consultada sobre si estima que estas amenazas fueron vertidas desde personas de la organización social o allegados a Milagro Sala, la legisladora señaló “esto es un claro ejemplo de que hay algunos foquitos prendidos, algunos quieren aparentar que no están de ahí, pero sabemos que son ordenes de arriba”.

En este sentido, y consultada sobre si considera que el evento tuvo relación con el cruce que tuvo el concejal con Raúl Noro, Balconte sostuvo que “por supuesto que lo relacionamos todo porque lo había cruzado al marido de Milagro Sala, Raúl Noro, en el banco y a partir de ahí lo habían buscado, sacar un arma no es un chiste”.

Por otra parte, la legisladora provincial se refirió a la supuesta carta que envió el Papa Francisco a Milagro Sala, Balconte comentó “con mucho respeto al Papa, mucha gente, muchos porteños que vienen, muchos periodistas porteños que vienen, la juzgan porque vieron casa hechas, una pileta, y de esa manera ha logrado enamorarlos con esto, pero los jujeños, los que hemos sufrido no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, lo que vivimos acá conocemos muy bien quien era Milagro Sala en la provincia, si no hubiesen sido otros los resultados electorales hace un año atrás”.