Desde CEDEMS sostienen que la madre que denunció que su hija casi se ahoga “está magnificando las cosas”

Jujuy al día® – Luego que una mujer denunciara en la policía que su hija menor de edad casi se ahoga y no fue rescatada por quienes debían hacerlo cuando practicaba sus primeras clases de natación en un taller organizado por el CEDEMS, desde el sindicato hicieron su descargo sobre la situación y sostienen que, si bien entienden la reacción de la madre, pero “no es toda la verdad”.

Al respecto nuestro medio diálogo con el Secretario y la Prosecretaria de Finanzas del CEDEMS; Manuel Carlos y Mabel Vilte, quienes señalaron que “se está haciendo el descargo por nuestro abogado porque entendemos a la mamá, somos padres, y entendemos que al ver una situación como manifiesta sería conveniente actuar en consecuencia, pero lo que ella dice lamentablemente no es toda la verdad de lo que ocurrió ese día”.

Comentó que en el lugar “estaban los profesores, las maestras auxiliares, y lo que ella no sabía y nosotros sí, es que más allá que están los profesores de la institución, del CEDEMS. También estaba la guardavida del Club Independientes, quien observó la situación, y como dice la mamá no se llamó a ningún medio de emergencia porque la misma guardavida por escrito, y lo presentó al gremio, observó que la niña había tomado un poco de agua pero no ameritaba hacer el uso de la situación de emergencia, del servicio que tenemos nosotros o el mismo Club”.

Manuel Carlos señaló que “la verdad que ahí estaban los profesores como ella dice, no es que no había nadie, se la sacó de la pileta, se tomaron las medidas preventivas. La señora habló con el Secretario General en el gremio. Entiendo la molestia como todo padre de decir que hay gente que no está capacitada o habría que sacarlas, por lo que el secretario dijo es que tiene que haber actuaciones por lo que se le solicitó que el jueves a las 17 horas se presente en el JIM a labrar el acta correspondiente, como debe ser, y de ahí tomar las medias administrativas que se deban tomar, pero nos damos con la sorpresa que el viernes aparece en un medio de comunicación”.

“Reitero, como padre actuaría en consecuencia, pero observamos que está magnificando las cosas”.

Añadió “que se queden tranquilos los papás, cuando es novedosa esta situación que una escuela privada tenga su escuela de natación se tomaron todas las medidas necesarias, de prevención y de emergencia, de capacitación a los profesores, se habló con los capacitadores del SAME que harán los cursos para que los padres se queden totalmente tranquilos porque no vamos a inaugurar un taller o algo y los vamos a dejar desprotegidos a los chicos porque la idea de esta comisión es darle beneficios y comodidad a los que dependen de nosotros, en este caso los alumnos”.

Por su parte Mabel Vilte indicó que, quien sacó a la menor del agua, “en realidad fueron los docentes, no una persona que no corresponde, por eso decimos que está magnificando las cuestiones. No sabemos cuál es la verdadera intención de hacer esto porque en ningún momento la institución deja desprotegidos a los chicos, tienen docentes capacitados, auxiliares y el Club tiene guardavidas”, concluyó.